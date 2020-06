Nbc Upfront 2020-21: l'unica novità è lo spin-off di Law & Order

Di Paolo Sutera giovedì 18 giugno 2020

La Nbc ha presentato le novità del palinsesto autunnale 2020, che in realtà è quasi identico all'anno scorso, con la speranza che i set riaprano il prima possibile e si possano girare nuovi episodi prima di settembre

In ritardo rispetto al solito, arrivano anche gli upfront per la Nbc che, nei giorni scorsi, ha annunciato il suo palinsesto per la prossima stagione. Con una mossa simile a quella della Cbs, il network è confidente del fatto che si potrà tornare sui set a girare già in estate e, quindi, avere nuovi episodi in autunno.

In quest'ottica, il palinsesto autunnale della Nbc cambia di poco rispetto a quello dell'anno scorso: il martedì, ad esempio, resta la serata di This Is Us e New Amsterdam, così come il mercoledì sarà interamente a favore delle serie tv di Chicago.

La vera novità è il giovedì: Law & Order Unità speciale prende lo slot delle 21:00, quello che fino a questa stagione era occupato da due comedy, e trainerà così il suo spin-off Organized Crime, che vedrà il ritorno nel mondo di Law & Order di Christopher Meloni nei panni di Elliot Stabler.

Sul fronte rinnovi, proprio in occasione della presentazione del palinsesto il network ha annunciato il ritorno per la prossima stagione di Manifest (terza stagione), Good Girls (quarta stagione) e Zoey's Extraordinary Playlist (seconda stagione). Se la prima delle tre serie citate dovrebbe andare in onda già in autunno, le altre due sono invece destinate ad una messa in onda successiva.

Per la midseason e l'estate, invece, arriveranno Mr. Mayor, la nuova comedy di Tina Fey e Robert Carlock con Ted Danson ed Holly Hunter; la comedy Kenan, con Kenan Thompson e Young Rock. Infine, la Nbc ha annunciato che il pubblico televisivo potrà scoprire le novità e le conferme della prossima stagione grazie ad una reunion di 30 Rock: il cast della famosa serie tv della Fey e di Carlock ha lavorato (da remoto) in questi mesi per uno speciale che andrà in onda il 16 luglio e che vedrà partecipare anche alcuni volti noti del network.

Upfront 2020-21 Nbc, il palinsesto autunnale

20:00-22:00 The Voice

22:00-23:00 Manifest

MARTEDI'

20:00-21:00 The Voice

21:00-22:00 This Is Us

22:00-23:00 New Amsterdam

MERCOLEDI'

20:00-21:00 Chicago Med

21:00-22:00 Chicago Fire

22:00-23:00 Chicago P.D.

GIOVEDI'

20:00-20:30 Superstore

20:30-21:00 Brooklyn Nine-Nine

21:00-22:00 Law & Order: Unità speciale

22:00-23:00 Law & Order: Organized Crime

VENERDI'

20:00-21:00 The Blacklist

21:00-23:00 Dateline Nbc

DOMENICA

19:00-20:20 Football Night in America

20:20-23:00 Nbc Sunday Night Football

Upfront 2020-21 Nbc, le nuove serie

Christopher Meloni torna ad interpretare Elliot Stabler dopo 9 anni, per una nuova serie tv ambientata nel mondo creato da Dick Wolf. Stabler torna nella Polizia di New York, questa volta per combattere il crimine organizzato, dopo una devastante perdita. La città e l'ambiente di lavoro, però, sono molto cambiati in questi anni: il protagonista dovrà così adattarsi e cercare la redenzione, mentre farà conoscenza del suo nuovo team. Prodotto da Universal Television e Wolf Entertainment.