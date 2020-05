Cbs Upfront 2020-21: nuove serie tv in "autunno", tra cui due novità; Clarice e Swat in mid-season

Di Paolo Sutera giovedì 21 maggio 2020

Il network ha ordinato una comedy e due drama, tra cui il sequel de Il silenzio degli innocenti

Un palinsesto autunnale a tutti gli effetti, sebbene "autunno" sia messo tra virgolette. Così la Cbs ha annunciato la prossima stagione tv (qui le novità della Fox e qui di The Cw), compiendo la scelta abbastanza rischiosa di dare per certo il ritorno di tutte le serie tv rinnovate e delle novità già nei prossimi mesi sebbene, come ormai sappiamo, una data per la riapertura dei set non ci sia ancora.

Ad ogni modo, la presidente del network Kelly Kahl spera di poter offrire al proprio pubblico nuovi episodi già in autunno: questo non vuol dire per forza all'interno della tradizionale terza settimana di settembre, ma anche più avanti.

Il palinsesto autunnale della Cbs, così, vede confermate gran parte delle serie tv che già conosciamo: nelle settimane scorse, il network ha rinnovato 19 serie tv, gran parte delle quali sono state inserite nella programmazione di settembre-ottobre. Ma il network ha anche annunciato l'arrivo di due novità: la sit-com B Positive (in onda il giovedì tra Young Sheldon e Mom) ed il drama The Equalizer.

L'altra terza novità già annunciata, Clarice (sequel de "Il silenzio degli innocenti") è invece previsto per la midseason, così come la quarta stagione di Swat. La Cbs, infine, ha anche ammesso di stare pensando ad un secondo spin-off di Fbi, dopo il buon successo della serie originale e del primo spin-off Most Wanted.

Cbs Upfront 2020-21, il palinsesto autunnale

19:00-20:00 60 Minutes

20:00-21:00 The Equalizer

21:00-22:00 Ncis: Los Angeles

22:00-23:00 Ncis: New Orleans

LUNEDI'

20:00-20:30 The Neighborhood

20:30-21:00 Bob ♥ Abishola

21:00-22:00 All Rise

22:00-23:00 Bull

MARTEDI'

20:00-21:00 Ncis

21:00-22:00 Fbi

22:00-23:00 Fbi Most Wanted

MERCOLEDI'

20:00-21:00 Survivor

21:00-22:00 The Amazing Race

22:00-23:00 Seal Team

GIOVEDI'

20:00-20:30 Young Sheldon

20:30-21:00 B Positive

21:00-21:30 Mom

21:30-22:00 The Unicorn

22:00-23:00 Evil

VENERDI'

20:00-21:00 McGyver

21:00-22:00 Magnum P.I.

22:00-23:00 Blue Bloods

Cbs Upfront 2020-21, le nuove serie tv

da Chuck Lorre e Marco Pennette una nuova sit-com con protagonista Drew (Thomas Middleditch), psicologo e padre da poco divorziato che è in cerca di un donatore di rene. Riallaccerà così i rapporti con Gina (Annaleigh Ashford), donna dal carattere non facile, che si offre volontaria: i due compiranno un viaggio che cambierà per sempre le loro vite. Prodotto da Warner Bros. Television e Chuck Lorre Productions, Inc.

DRAMA

The Equalizer: Queen Latifah è protagonista della serie tv reboot del classico Un giustiziere a New York, andato in onda dal 1985 al 1989. L'attrice interpreta Robyn Mcall, donna che agli occhi dei più appare come una madre che cresce in tranquillità il proprio figlio adolescente ma che, come sanno in pochi, in realtà è The Equalizer, angelo custode dei più deboli, pronta a difenderli in una serie di avventure che servono anche a redimerla dal suo passato. Nel cast, anche Chris Noth, Laya DeLeon Hayes, Lorraine Toussaint e Liza Lapira. Prodotto da Cbs Television Studios, Davis Entertainment, Flavor Unit Entertainment, Martin Chase Productions ed Universal Television.

Clarice: il sequel de "Il silenzio degli innocenti" è ambientato sei mesi dopo gli eventi raccontati dal film. Ritroviamo l'agente dell'Fbi Clarice Sterling (Rebecca Breeds) tornare al lavoro e mettere in pratica il proprio coraggio nell'attirare a sé mostri e pericolosi criminali. Nel frattempo, il suo carattere proveniente da un'infanzia complessa la porta a cercare la propria voce in un mondo di uomini ed a fuggire dai segreti della sua famiglia che le danno la caccia. Nel cast, anche Devyn A. Tyler, Kal Penn, Lucca De Oliveira e Michael Cudlitz. Prodotto da Cbs Television Studios, Mgm Television e Secret Hideout. In onda in midseason.