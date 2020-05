Upfront 2020-21 The Cw: si parte a gennaio, in arrivo quattro nuove serie tv

Di Paolo Sutera giovedì 14 maggio 2020

The Cw ha presentato il suo palinsesto per la prossima stagione, che vedrà la partenza delle sue serie tv da gennaio, a causa della pandemia. Tra le novità Superman & Lois e Walker, reboot di Walker Texas Ranger

Gennaio: The Cw, in occasione degli Upfront 2020-21, non ci gira troppo intorno ed annuncia che il vero e proprio nuovo palinsesto della prossima stagione non vedrà la luce prima dell'inizio del nuovo anno. Presentando le novità agli investitori, il network ha ammesso le incertezze causate dalla pandemia e l'impossibilità di girare nuovi episodi di serie tv già note al pubblico.

L'autunno di The Cw sarà composto, quindi, da serie acquisite da altri studi (come Tell Me A Story), da serie unscripted (Whose Line Is It Anyway? e Penn & Teller: Fool Us), ma anche dagli attesissimi episodi finali di Supernatural: sette, in tutto, le puntate rimanenti della quattordicesima ed ultima stagione, cinque delle quali già girate e due, si augura il network, da realizzare in estate.

A gennaio, poi, prenderà il via il palinsesto vero e proprio (che si concluderà tra luglio ed agosto, lasciando così una breve pausa tra la fine di una stagione e l'inizio di un'altra), che vede il ritorno di quasi tutte le serie tv già note al pubblico (non ci sarà, oltre al sopra citato Supernatural, neanche Arrow).

Tra le new entry, da citare Superman & Lois, che entra nell'Arrowverse e che sarà protagonista, con Batwoman, del crossover evento stagionale -quest'anno notevolmente ridotto-; Walker, reboot di Walker Texas Ranger con Jared Padalecki; ma anche Kung Fu e The Republic of Sarah, che andranno in onda in midseason, laddove con midseason s'intende maggio.

Upfront 2020-21 The Cw, il palinsesto di gennaio

20:00-21:00 All American

21:00-22:00 Black Lighting

MARTEDI'

20:00-21:00 The Flash

21:00-22:00 Superman & Lois

MERCOLEDI'

20:00-21:00 Riverdale

21:00-22:00 Nancy Drew

GIOVEDI'

20:00-21:00 Walker

21:00-22:00 Legacies

VENERDI'

20:00-21:00 Penn & Telle: Fool Us

21:00-22:00 Whose Line is it Anyway?

DOMENICA

20:00-21:00 Batwoman

21:00-22:00 Charmed

Upfront The Cw 2020-21, le nuove serie tv

dopo aver affrontato nemici pericolosi e pronti a distruggere l'umanità, Superman (Tyler Hoechlin) e Lois Lane (Elizabeth Tulloch) devono affrontare la loro sfida più difficile, ovvero essere genitori che lavorano di due figli, Jonathan (Jordan Elsass) e Jordan (Alexander Garfin), non sapendo ancora se svilupperanno i poteri del padre. La famiglia torna a Smallville dove Clark Kent incontra il suo primo amore, Lana Lang (Emmanuelle Chriqui) e Lois suo padre, il Generale Samuel Lane (Dylan Walsh). Intanto, un personaggio misterioso (Wolé Parks) entra nelle loro vite. Prodotto da Berlanti Productions con Warner Bros. Television.

Walker: reboot di Walker Texas Ranger, in cui Jared Padalecki interpreta Cordell Walker, vedovo e padre di due figli che torna ad Austin dopo due anni sotto copertura, per scoprire che il lavoro più difficile lo aspetta a casa, dove ritrova anche il fratello (Keegan Allen), la madre (Molly Hagen) e suo padre (Mitch Pileggi). Oltre a scoprire che il suo ex collega (Coby Bell) è ora capo dei ranger, Walker deve lavorare a fianco di una delle prime donne ranger (Lindsey Morgan) ed indagare sulla morte della moglie. Prodotto da Cbs Television Studios con Rideback.

Kung Fu: Nicky Shen (Olivia Liang), giovane americana di origini cinesi, ha un crisi che la porta a mollare il college ed a rifugiarsi in un monastero isolato in Cina. Tornata negli Stati Uniti, scopre che la sua città è ora popolata dal crimine e che i suoi genitori sono alla mercé della Triade. Decide così, insieme alla sorella esperta in tecnologia, al fratello studente di Medicina, al suo ex Vice Procuratore Distrettuale ed al suo nuovo interesse amoroso di mettere in pratica le sue abilità nel kung fu per proteggere la città e trovare l'assassino che ha ucciso il suo mentore e che ora vuole uccidere lei. Prodotto da Warner Bros. Television e Quinn's House, con Berlanti Productions.

The Republic of Sarah: la tranquilla vita di Greylock, nel New Hampshire, viene stravolta quando nelle sue profondità viene trovata una grossa quantità di un prezioso minerale. Una potente compagnia è disposta ad estrarlo, così come a radere al suolo la cittadina. La giovane e ribelle insegnante di liceo Sarah Cooper (Stella Baker), però, si oppone. La donna deve scontrarsi con il fratello Danny (Luke Mitchell), che non ha dei bei ricordi legati a Greylock. L'unica soluzione, per Sarah, è fare in modo che la cittadina, che non è mai stata dichiarata ufficialmente parte degli Stati Uniti, dichiari l'indipendenza. A quel punto Sarah ed i suoi amici dovranno affrontare un'altra sfida: quella di costruire uno Stato da zero. Prodotto da Cbs Television Studios, Fulwell 73 e Black Lamb.