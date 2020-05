Upfront Fox 2020-2021: l'autunno "salvato" da talent, cartoon e serie tv slittate

Di Paolo Sutera lunedì 11 maggio 2020

La Fox ha annunciato, in piena pandemia, il palinsesto del prossimo autunno, che inevitabilmente sarà differente rispetto al solito e che prevederà solo tre novità per le serie tv

Gli upfront ai tempi del Coronavirus trovano la Fox preparata e pronta ad annunciare il proprio palinsesto autunnale senza rimandare questo importante appuntamento con gli investitori. Il network, però, ha dovuto mettere in atto qualche mossa strategica affinché il prossimo autunno possa proporre al pubblico contenuti inediti e non rischiare di restare a secco.

Così, la Fox ha deciso che tutte le serie tv che dovrebbero tornare con nuove stagioni andranno in onda in midseason: anche per questo, gran parte di esse (come The Resident, Prodigal Son e Last Man Standing) non sono ancora state ufficialmente rinnovate. Hanno già ricevuto un ordine per una nuova stagione, invece, 911 e 911: Lone Star.

Il palinsesto autunnale, quindi, sarà composto dallo sport, con il football (sempre che si possa tornare a praticare in sicurezza), dai cartoni -la cui produzione può proseguire con minori difficoltà rispetto alle serie live action- ed i reality già girati, come Masterchef Junior. In palinsesto è stata inserita anche la quarta stagione di The Masked Singer sebbene, però, le riprese in questo caso debbano ancora iniziare.

Tre le principali novità, ovvero altrettante serie tv. Due di queste, Filthy Rich e Next, sarebbero dovute andare in onda in primavera ma, allo scoppiare della pandemia, la Fox ha preferito "congelarle" per l'autunno. La terza, invece, è L.A. Finest, show che proviene dal mondo della saga cinematografica di "Bad Boys" e che è già disponibile sul servizio via cavo Spectrum. La Fox ha acquistato per la messa in onda chiaro la prima stagione, ma anche la seconda, che deve ancora essere realizzata.

Filthy Rich, già presentata agli upfront dell'anno scorso, è un drama familiare ambientato nel sud degli Stati, con al centro la famiglia milionaria di un predicatore televisivo, interpretato da Gerald McRaney. Alla sua morte, in un misterioso incidente aereo, la moglie (Kim Cattrall) ed i suoi figli scoprono che l'uomo aveva tre figli illegittimi, inseriti nel suo testamento, e che ora chiedono la loro parte.

Next, invece, è un thriller fantascientifico con protagonista un pioniere della Silicon Valley (John Slattery), che scopre che una delle sue invenzioni, una potente intelligenza artificiale, potrebbe causare una catastrofe per l'umanità. Insieme da un'agente della cybercrimine (Fernanda Andrade) cercherà di impedire il peggio. Tra i cartoon, oltre ad I Simpson, I Griffin e Bob's Burgers, vedremo anche Bless the Harts. In midseason, oltre agli show che saranno rinnovati, vedremo anche Call Me Cat, nuova comedy, remake di una serie inglese, con Mayim Bialik e prodotta da Jim Parsons, oltre alle serie animate The Great North ed Housebroken.

Upfront 2020-21 Fox, palinsesto autunnale

19:00-19:30 Nfl

19:30-20:00 The Ot

20:00-20:30 I Simpson

20:30-21:00 Bless the Harts

21:00-21:30 Bob's burgers

21:30-22:00 I Griffin

LUNEDI'

20:00-21:00 L.A. Finest

21:00-22:00 Next

MARTEDI'

20:00-21:00 Cosmos: Possibile Worlds

21:00-22:00 Filthy Rich

MERCOLEDI'

20:00-21:00 The Masked Singer

21:00-22:00 Masterchef Junior

GIOVEDI'

19:30-20:00 Fox Nfl Thursday

20:00-20:19 Gmc Kickoff Show

20:20 Thursday Night Football

VENERDI'

20:00-22:00 Wwe Friday Night Smackdown