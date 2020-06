Blogo retroscena: Monica Giandotti verso Unomattina?

Di Hit sabato 6 giugno 2020

Rumors ed indiscrezioni sull'edizione 2020-2021 di Unomattina

Mentre fra qualche settimana partirà l'edizione estiva di Unomattina guidata come è noto da Alessandro Baracchini e Giorgia Cardinaletti (su quest'ultima si attende ancora l'ok dal direttore del Tg1, colpi di scena in arrivo?) giungono voci ed indiscrezioni su chi potrebbe guidare la serie "invernale" di questa storica trasmissione.

Pare che la Rete 1 voglia per la conduzione di Unomattina Monica Giandotti, la giornalista che da qualche stagione conduce l'edizione estiva di Agorà. Questa sarebbe dunque l'intenzione del direttore di Rai1 Stefano Coletta, appoggiato dal suo vice vicario Giovanni Anversa, storico capo struttura della trasmissione politica del mattino di Rai 3.

Per la moglie del giornalista di Repubblica Stefano Cappellini sarebbe un passo in avanti della propria carriera, seguendo così la via della sua dirimpettaia di conduzione, Serena Bortone, che come vi abbiamo anticipato da queste colonne condurrà il nuovo programma del primo pomeriggio di Rai1.

Dunque da Agorà potrebbero provenire due volti della nuova Rai1 disegnata da Stefano Coletta e Giovanni Anversa. Unomattina per altro, secondo le volontà del direttore di rete, avrebbe dovuto essere "spacchettata" , come ci auguravamo da queste parti, ma pare che l'operazione non andrà in porto per il parere contrario del direttore del Tg1 che co-produce da sempre Unomattina.

La palla passa quindi a Giuseppe Carboni per il nome di chi affiancherebbe la Giandotti. Su questo qualcuno si fa avanti dicendo che potrebbe rompere lo schema di sempre che vedrebbe una coppia donna-uomo alla conduzione, proponendo la conferma di Giorgia Cardinaletti (Tg1) alla guida di Unomattina a fianco della Giandotti (Rete). Per altro va detto che in passato c'è stata un'edizione di Unomattina, precisamente quella estiva del 1998, dove a condurre furono chiamate due donne: Monica Maggioni per il Tg1 e Paola Saluzzi per la Rete, ci sarà un bis? La palla passa al direttore del Tg1 Giuseppe Carboni.

Se Monica Giandotti passerà a Rai1 per la conduzione dell'edizione invernale di Unomattina non potrà ovviamente condurre l'edizione estiva di Agorà, in questo caso che cosa farà Franco Di Mare, neo direttore di Rai3? Secondo alcuni rumors pare si stia orientando verso una scelta interna: un giornalista di Rai News 24.