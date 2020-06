Serena Bortone alla conduzione nel pomeriggio di Rai1 (Anteprima Blogo)

Di Hit venerdì 5 giugno 2020

Sarà la conduttrice di Agorà a prendere il posto di Caterina Balivo nel pomeriggio della prima rete

Giorni convulsi per la scrittura dei palinsesti televisivi prossimi venturi della Rai che verranno presentati il primo luglio. Un territorio molto discusso è stato quello del pomeriggio di Rai1, in particolare della prima parte, quella che faceva capo a Vieni da me, programma questo chiuso e che vedeva alla guida Caterina Balivo.

Stando a quanto apprendiamo, dopo una lunga serie di discussioni, la rete avrebbe deciso di posizionare in quella fascia oraria un programma nuovo che verrà cucito addosso ad un volto che approda per la prima volta su Rai1 e che verrà curato da nuovo vice direttore di rete Giovanni Anversa. Sarà Serena Bortone a prendere il timone di una trasmissione nuova di zecca che tratterà i temi del giorno in uno stile che potrebbe essere piuttosto simile a quello del David Letterman show.

La Bortone dunque lascia Agorà che ora è alla ricerca di un nuovo conduttore, mentre per l'edizione estiva è confermata Monica Giandotti. Fra i candidati conduttori per l'edizione invernale di Agorà si segnalano la stessa Giandotti ed un cavallo di ritorno, ovvero Gerardo Greco, ma non sono esclusi colpi di scena.

Il pomeriggio di Rai1 proseguirà poi con Il Paradiso delle signore, la consueta fascia informativa del Tg1 e La vita in diretta con Alberto Matano e L'eredità con Flavio Insinna.