Retroscena Blogo: Rai1 e il programma delle ore 14, se la giocano Liorni, Corsi, Greco e Diaco

Di Massimo Galanto mercoledì 3 giugno 2020

In queste ore sul tavolo del direttore di rete Coletta c'è la discussione per il programma che prenderà il posto di Vieni da me della Balivo da settembre

Se Rai2, come anticipato da Blogo, ha già deciso, dalle parti di Rai1 è ancora in corso la discussione sul programma che da settembre prossimo andrà in onda alle ore 14, subito dopo il telegiornale.

Al netto dei decisivi ragionamenti su società di produzioni e costi, per quanto riguarda la conduzione, quasi sicuramente al posto di Caterina Balivo, che negli ultimi due anni ha presidiato la fascia con il suo Vieni da me, ci sarà un uomo.

I nomi in ballo, al momento, stando alle informazioni in nostro possesso, sarebbero quelli di Marco Liorni, di Gabriele Corsi, di Pierluigi Diaco e di Alessandro Greco.

Il primo (favorito), assistito dalla Arcobaleno Tre di Lucio Presta, è attualmente in onda sulla rete diretta da Stefano Coletta con Italia sì il sabato pomeriggio e al mattino dal lunedì al venerdì (come supplente di Eleonora Daniele, in maternità). Insomma, il conduttore che in estate tornerà al timone di Reazione a catena, avrebbe già un format pronto e testato.

Il secondo, tornato sul piccolo schermo con Amore in quarantena, è tra gli artisti con le quotazioni più in risalita a Viale Mazzini e potrebbe rappresentare la soluzione ideale nel caso si optasse per un game o un format di puro intrattenimento prodotto da una società esterna.

Il terzo, da ieri alla guida della seconda edizione di Io e te, in onda proprio alle 14, garantirebbe una continuità editoriale, anche se è ipotizzabile la necessità di un adattamento in termini di contenuti e forse di cast - un conto è intrattenere il pubblico estivo (per la gran parte anagraficamente over), un altro è avere a che fare con i telespettatori da settembre a giugno.

Il quarto è reduce dalla partecipazione a Il cantante mascherato dopo aver condotto la 70esima edizione di Miss Italia. Il suo nome sarebbe associato al ritorno in onda del quiz Zero e Lode, trasmesso da Rai1 alle ore 14 proprio prima che partisse l'avventura (durata due anni) di Vieni con me.

Chi la spunterà tra Liorni, Corsi, Diaco e Greco? Nei prossimi giorni arriverà la notizia.