Retroscena Blogo: Roberto Poletti e Benedetta Rinaldi verso Rai3

Di Massimo Galanto giovedì 4 giugno 2020

Ecco le ultime indiscrezioni sui movimenti interni tra Rai1 e Rai3

Che per Roberto Poletti la riconferma a Unomattina sia affare molto complicato appare col passare dei giorni sempre più una certezza. E allora quale sarà il futuro del giornalista approdato sulla tv pubblica l'estate scorsa? Secondo quanto risulta a Blogo, Poletti potrebbe traslocare su Rai3 nella prossima stagione.

In base alle informazioni in nostro possesso, sembrerebbe che Franco Di Mare sia intenzionato a portare sulla rete che dirige il collega giornalista entrato in Rai in quota Lega (anche se il diretto interessato ha sempre negato).

Dalle parti di Rai3 in queste ore starebbe definendosi l'arrivo di Benedetta Rinaldi (che con Di Mare ha condotto in passato Unomattina) e si sta decidendo il futuro di Serena Bortone, che il direttore di Rai1 Stefano Coletta, come anticipato mesi fa da Blogo, vorrebbe promuovere sulla rete ammiraglia. L'ultima voce racconta della proposta di conduzione di Unomattina, che però non si sarebbe concretizzata.

Così, alla guida dello storico contenitore mattutino di Rai1 potrebbero essere confermati da settembre i conduttori della versione estiva, ossia Giorgia Cardinaletti e Alessandro Baracchini, che debutteranno (la notizia, anticipata da Blogo un mese fa, non è ancora ufficiale) a fine giugno.