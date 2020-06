Retroscena Blogo: Giovanna Botteri contesa tra Rai1 e Rai3

Di Massimo Galanto giovedì 4 giugno 2020

Esclusiva Blogo: la corrispondente Rai da Pechino verso la conduzione di un programma tutto suo. Ma su quale rete andrà in onda?

Continua dalle parti di Viale Mazzini la costruzione dei prossimi palinsesti della tv pubblica. Secondo quanto risulta a Blogo, Giovanna Botteri sarebbe pronta a debuttare con un programma tutto suo in onda dalla Cina.

Ok, ma in onda su quale rete? Stando alle informazioni in nostro possesso, la corrispondente Rai da Pechino sarebbe contesa tra Rai1 e Rai3. In particolare, Stefano Coletta la vorrebbe fortemente per collocarla il lunedì in seconda serata, magari alternando il suo nuovo programma con quello che, come da recenti rumors, dovrebbe essere affidato a Monica Maggioni. Dall'altra parte Franco Di Mare non pare intenzionato a rinunciare alla collega giornalista storicamente legata alla terza rete.

In attesa di capire chi la spunterà tra i due direttori, è evidente che l'affaire Striscia la notizia abbia finito per riaccendere l'attenzione pubblica nei confronti della Botteri (la recente ospitata a Domenica In ne è conferma), la cui carriera è iniziata nel lontano 1983. A tal proposito , oggi la giornalista, intervista dal Corriere della Sera, è tornata a parlare del caso in questi termini: