Retroscena Blogo: Coletta e le prime scelte per la sua Rai1 (Serena Bortone promossa da Rai3?)

Di Massimo Galanto giovedì 23 gennaio 2020

Il nuovo direttore di rete è impegnato a stilare il palinsesto estivo, con le importanti conduzioni di Unomattina e Vita in diretta da scegliere. Intanto circola l'indiscrezione sul ritorno della Carrà

Mentre l'attenzione mediatica è già concentrata sul Festival di Sanremo, in partenza martedì 4 febbraio, negli uffici di Viale Mazzini si lavora anche a più lungo termine. In particolare, il nuovo direttore di Rai1 Stefano Coletta, secondo quanto risulta a Blogo, starebbe vagliando le soluzioni per il palinsesto primaverile (in realtà già delineato dalla predecessora Teresa De Santis) ed estivo. Il 10 febbraio (quindi subito dopo la fine della kermesse canora guidata da Amadeus, che si chiuderà sabato 8) dovrebbero arrivare informazioni più solide, tuttavia siamo in grado di riportare alcune voci che girano negli ambienti della tv pubblica.

Da giorni circola la voce del ritorno sulla rete ammiraglia della Rai di Raffaella Carrà, riportata su Rai3 proprio da Coletta. Al momento, però, la sensazione è che si tratti più di una suggestione che di una ipotesi destinata a trasformarsi in realtà.

Tra i nuovi volti scelti da Coletta per la sua Rai potrebbe esserci quello di Serena Bortone, attualmente alla guida di Agorà su Rai3. La giornalista potrebbe essere destinata alla versione estiva di La vita in diretta, lo scorso anno condotta da Lisa Marzoli e Beppe Convertini. Restano da riempire anche le caselle della conduzione di Unomattina estate, visto che Roberto Poletti e Valentina Bisti presumibilmente useranno il periodo estivo per riposarsi dopo le fatiche di 9 mesi di lavoro consecutivi. Comunque, per quanto riguarda il palinsesto estivo di Rai1, al momento non sarebbero previsti stravolgimenti particolari, con Io e te di Pierluigi Diaco confermato al pomeriggio. Verso la cancellazione, invece, Tuttochiaro di Monica Marangoni.

Sul tavolo di Coletta rimane, intanto, l'ipotesi - anticipata da Blogo qualche tempo fa - di una promozione di Geo, storica trasmissione di Rai3 che negli ultimi anni è cresciuta negli ascolti finendo addirittura per insidiare la Vita in diretta