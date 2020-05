Renzo Arbore su Rai2 con Gegè Telesforo: ecco quando parte il nuovo programma (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto giovedì 21 maggio 2020

Nuove anticipazioni su Arbore&friends che segna il ritorno in seconda serata dell'anchorman 82enne

Ve lo avevamo anticipato poco meno di un mese fa: Renzo Arbore è pronto a tornare nella seconda serata di Rai2, dove ha costruito i suoi più grandi successo televisivi.

Il suo nuovo programma sarebbe dovuto essere anticipato da un appuntamento speciale in prima serata fissato per giovedì 4 giugno sempre ovviamente su Rai2. Secondo quanto apprende Blogo, in realtà, sarebbe stato deciso lo slittamento a domenica 7 giugno per ragioni di tipo organizzative. A seguire arriveranno le attese 20 seconde serate con Arbore affiancato da Gegè Telesforo. A firmare il programma lo storico autore di Arbore Ugo Porcelli.

Confermata la realizzazione a domicilio, ossia direttamente a casa dell'anchorman 82enne che riproporrà per larga parte il suo amato e imitatissimo repertorio. Previsti collegamenti con ospiti.

Arbore in questo periodo di permanenza forzata a casa si è occupato di Renzo Arbore channel, dandone molta visibilità sui social. Tra le sue più recenti apparizioni televisive, quella - in collegamento - a Domenica In del 5 aprile. Ricordiamo che a dicembre scorso, aveva raccontato a Blogo il concreto progetto della riproposizione del Caso Sanremo (il varietà che andò in onda su Rai1 nel 1990 - con la presenza anche di Lino Banfi - in occasione dei 40 anni del Festival di Sanremo, Ndr) su Rai2.