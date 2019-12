Renzo Arbore a TvBlog fra l'amore per la canzone napoletana, la Tv di oggi ed il futuro con il Caso Sanremo

Domani sera subito dopo lo spettacolo teatrale di e con Vincenzo Salemme sulla seconda rete della televisione pubblica andrà in onda la prima di tre puntate del programma di e con Renzo Arbore "Ll'arte d'o sole". Un viaggio capitanato dal grande artista pugliese all'interno dell'immenso repertorio della canzone napoletana. Un viaggio che verrà percorso grazie a dei riflessi filmati che testimoniano i concerti della sua Orchestra italiana in giro per il mondo, intervallati da interventi da studio di Arbore con la partecipazione di Maurizio Casagrande. Abbiamo incontrato Arbore, impegnato in queste ultime ore negli ultimi ritocchi di queste tre emissioni, per parlare di questo suo lavoro televisivo, ma anche di televisione in genere e di futuro, a partire dal suo Renzo Arbore Channel sul web.

“Ll’ arte d’ ‘o sole” approda su Rai2, per chi non l'ha visto su Rai5 cosa si deve aspettare di vedere ?

Una bella e lunga cavalcata nella musica napoletana, con immagini tratte dai concerti della mia Orchestra italiana in giro per il mondo, il tutto realizzato nello stesso studio di "Guarda stupisci" il programma che feci per Rai2 la scorsa stagione. Un programma che costa solo 5.000 euro a puntata, io ho lavorato con immenso piacere gratis.

Come e quando è nato l'amore di Renzo Arbore per la musica napoletana ?

Da ragazzino, attorno ai 13 anni, quando nella mia città, che si stava ricostruendo dopo la guerra, sentivo i muratori che cantavano le canzoni napoletane. Io, un po' con la puzzetta sotto il naso essendo amante del jazz, snobbavo quella canzone, poi ho capito l'importanza e la qualità di quel repertorio. Inoltre in casa avevo mamma, napoletana, che suonava il pianoforte e mia sorella che era un soprano, che eseguivano spesso proprio quelle canzoni.

Come viene trattata la musica in televisione oggi ?

Viene usata come escamotage per fare ascolti, ma il problema della tv di oggi è che mancano programmi d'intrattenimento nuovi. Ci sono piccole isole felici, come per esempio il programma della Dandini e quello di Crozza, oltre al momento di Fazio con Frassica a Che tempo che fa, ma sento la mancanza di qualcosa di diverso, di "altro", come "altra" è stata un po' tutta la mia televisione.

Un programma fantastico che trattava alla grande la musica in Tv è stato DOC su Rai2 negli anni ottanta. Come era nato DOC e ci sarebbe ancora oggi un posto per un programma di quel tipo in tv ?

DOC è la mia spina nel fianco e fra i programmi che amo di più. Un programma fatto con Gegè Telesforo e Monica Nannini che ha partorito momenti di spettacolo musicale davvero unici, con i più grandi cantanti della scena mondiale. Negli archivi Rai giacciono tantissime ore di concerti che io avevo fatto fare come "extra" al programma, i cui diritti sono in mano completamente alla Rai. Cose che potrebbero essere tranquillamente replicate, perchè contengono brani immortali del repertorio internazionale della musica. Se si potrebbe rifare oggi? Rispondo certamente si, anzi magari!

Dove si rifugia oggi Arbore quando vuole vedere buona televisione ?

Guardo davvero di tutto, sono onnivoro. Da Sky a Dmax, da Real Time a Netflix e via dicendo. Faccio fatica a dire cosa mi piace davvero.

Si è mai pentito di un personaggio che ha lanciato in una sua trasmissione ? Con chi si è trovato meglio ?

Ho intrattenuto e intrattengo rapporti buoni con tutte le mie "scoperte". Mi spiace per esempio che ora abbia un momento di difficoltà Maurizio Ferrini, spero che al più presto possa tornare a lavorare, perchè ha delle grandi qualità.

Chi avrebbe voluto scoprire ?

Difficile fare un nome, probabilmente Checco Zalone.

E sulla polemica di questi giorni relativa all'anteprima del suo film, con l'accusa di razzismo?

Penso che sia semplicemente una strategia di marketing, anche perchè credo proprio che Zalone sia tutto tranne che razzista.

Conta più l'ideatore di una trasmissione o l'autore che poi la realizza ?

Entrambe le cose. Io di solito sono quello che ha l'idea, poi con il mio amico Ugo Porcelli, con il quale lavoro da sempre e con cui ho fatto tutti i miei programmi, mettiamo nero su bianco i vari momenti delle mie trasmissioni.

Cosa farà Renzo Arbore in futuro ?

Con Freccero, prima che se ne andasse, abbiamo deciso di fare una riproposizione del "Caso Sanremo" ovvero il varietà che andò in onda su Rai1 nel 1990 in occasione dei 40 anni del Festival di Sanremo e che feci con Lino Banfi. Poi ho in animo di lanciare per bene il mio Renzo Arbore channel su internet, dove caricheremo tanti bei momenti di spettacolo della mia carriera.

