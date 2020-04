Il grande ritorno di Renzo Arbore nella seconda serata di Rai2 (Anteprima Blogo)

Di Hit mercoledì 29 aprile 2020

Il grande showman torna con un programma tutto nuovo nell'estate della seconda rete

Colpaccio del direttore di rete Ludovico Di Meo che pare aver convinto Renzo Arbore a tornare sul luogo del delitto, ovvero quella sua amata Rai2 dove ha costruito i suoi più grandi successo del suo passato catodico. Dai tempi di Massimo Fichera e dell'Altra domenica nel pomeriggio del giorno di festa insieme a Maurizio Barenson, passando per Telepatria international, Tagli ritagli e frattaglie con il grande Luciano De Crescenzo, quindi Quelli della notte, Indietro tutta e DOC.

Tutte produzioni col marchio di Rai2 in sovrimpressione sul piccolo schermo e ora, nell'estate 2020 Renzo Arbore sta per tornare in video con un programma dei suoi, una trasmissione cioè che vivrà su quella jam session della parola che da sempre è stata la caratteristica peculiare delle sue produzioni televisive e non solo, anche radiofoniche a partire dal Bandiera gialla e Alto gradimento con l'amico Gianni Boncompagni.

Renzo Arbore dovrebbe essere protagonista di questo nuovo programma che avrà una anteprima, una grande anteprima di prima serata il 4 di giugno, per poi diventare un appuntamento di seconda serata quotidiano, collocazione storica e più amata dello showman pugliese. Il programma dovrebbe andare in onda da casa sua, per altro la scenografia di Quelli della notte era proprio ispirata alla sua casa, come ritrovo fra amici.

Un'estate dunque di grande interesse quella che si prepara ad iniziare sulla seconda rete del servizio pubblico radiotelevisivo, con il grande ritorno di Arbore nella sua collocazione preferita e al grido di Avanti tutta lo aspettiamo tutti con le braccia aperte!