Poco di tanto si sposta al mercoledì. Il cambio di programmazione su Rai2

Di Marco Salaris lunedì 18 maggio 2020

Il programma condotto da Maurizio Battista anticipa il secondo appuntamento. Made in arteteca in onda giovedì 21 maggio.

Ha esordito solo 4 sere fa, ma Poco di tanto fa già i conti con un cambio di programmazione. Il nuovo programma narrato da Maurizio Battista dedicato al ricordo dei decenni che hanno lasciato il segno nel costume del bel paese si sposta dalla serata del giovedì per riposizionarsi al mercoledì sera, sempre su Rai 2.

Non ci spingiamo sui motivi che hanno portato alla scelta della rete, ma ricordiamo comunque che giovedì 14 maggio Battista si è scontrato con la fiction di Rai 1 Vivi e lascia vivere, diventato sin dalle prime puntate un nuovo cavallo di battaglia della prima rete. La scorsa settimana la produzione dellla Bibi Film TV in collaborazione con Rai Fiction ha ottenuto una media di 6.572.000 telespettatori ed uno share del 24,8% contro i 970.000 (3.62%) sintonizzati sul programma di Rai 2.

Intervistato da Blogo alla vigilia della partenza del suo programma, Battista ci aveva confessato:



Gli ascolti mi interessano poco. E' la Rai. Il servizio pubblico deve fare anche queste cose di sentimento. Secondo me abbiamo fatto un prodotto eccezionale, di qualità. Se dovesse fare il 7, l'8 o il 9% di share sono contento, se dovesse fare il 5 sono contento lo stesso.

Dunque il secondo appuntamento di Poco di tanto sarà in onda mercoledì 20 maggio, mentre giovedì 21 andrà in onda la replica dello spettacolo Made in Arteteca con il celebre duo comico composto da Enzo Iuppariello e Monica Lima. Rimane da capire se Poco di tanto terrà il mercoledì sera come giorno di messa in onda anche per la terza e ultima puntata.