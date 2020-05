Poco di Tanto: la prima puntata in diretta dalle ore 21:20

Di Fabio Morasca giovedì 14 maggio 2020

La prima puntata del nuovo show di Maurizio Battista in diretta.

Poco di Tanto è uno show che andrà in onda su Rai 2, in prima serata, a partire da questa sera, giovedì 14 maggio 2020, per un totale di tre puntate, e che sarà condotto da Maurizio Battista.

Poco di Tanto: la prima puntata

Poco di Tanto è il nuovo show televisivo, prodotto da Rai 2 con la collaborazione di Ballandi Multimedia, che vedrà protagonista, il comico romano Maurizio Battista.

In questo format, i monologhi classici di Battista saranno mescolati con inserti del genere documentaristico.

In ogni puntata, il comico romano racconterà un decennio della storia contemporanea italiana, gli anni '60, i '70 e gli '80, soffermandosi su tutti i cambiamenti sociali, culturali e antropologici.

In ogni puntata, ci sarà anche un ospite musicale a rappresentare il decennio.

Maurizio Battista, con i suoi monologhi, racconterà i cambiamenti della famiglia, del ruolo della donna, delle mode e delle fissazioni, del rapporto tra genitori e figli, della tv e di tutte le altre abitudini degli italiani.

Ogni puntata avrà anche una scenografia diversa, ispirata al decennio di riferimento.

Come già anticipato, ci saranno anche contributi video e audio originali degli anni che verranno raccontati.

Poco di Tanto è un programma di Maurizio Battista, scritto con Alessandra Moretti, Mariano D'Angelo, Susanna Blattler e Carlo Aluffi, con la regia firmata da Giovanni Caccamo.

Poco di Tanto: dove vederlo

Poco di Tanto andrà in onda questa sera, a partire dalle ore 21:20, su Rai 2.

La prima puntata sarà visibile anche in streaming su Rai Play.

Successivamente, la puntata sarà disponibile per intero sempre sul sito Rai Play, nella sezione Guida Tv/Replay.

Poco di Tanto: Second Screen

Poco di Tanto si può trovare sul web grazie al sito ufficiale del comico romano.

Su Facebook, invece, il programma di Maurizio Battista è presente sulla pagina ufficiale di Rai 2 e sulla pagina ufficiale del comico.

Su Twitter, invece, Poco di Tanto è presente con l'account ufficiale di Rai 2. L'hashtag ufficiale con il quale si potrà commentare la serata sarà il seguente: #pocoditanto.

Poco di Tanto si può trovare anche su Instagram sul profilo ufficiale di Rai 2 e sul profilo ufficiale del comico.

Per quanto riguarda il liveblogging, infine, Poco di Tanto sarà disponibile su TvBlog, magazine di Blogo, a partire dalle ore 21:20.