Retroscena Blogo: X Factor si sposta a Roma e si riprende Mika?

Di Massimo Galanto lunedì 4 maggio 2020

Quello di Manuel Agnelli potrebbe non essere l'unico ritorno eccellente nel talent di Sky condotto da Alessandro Cattelan

Procedono i lavori per la nuova edizione di X Factor, in onda dopo l'estate su Sky. Secondo quanto apprende Blogo, il talent show condotto da Alessandro Cattelan per la prima volta nella sua storia traslocherà da Milano a Roma.

Stando alle nostre informazioni, l'idea sarebbe quella di registrare le Audition, i boot camp e gli home visit nella Capitale, mentre per quanto riguarda le puntate live sarebbe ancora da definire l'ipotesi di rientro alla base, cioè in Lombardia.

Per quanto riguarda la giuria, nei giorni scorsi il sito Dagospia ha raccontato la trattativa in corso con Emma Marrone e il possibile ritorno di Manuel Agnelli. A proposito di ritorni eccellenti, a Blogo risulta ancora in piedi l'ipotesi Mika. Le voci sull'artista libanese, che ha già preso parte al talent di Sky nel 2013 (con Elio, Simona Ventura e Morgan) nel 2014 (con Morgan, Fedez e Victoria Cabello) e nel 2015 (con Elio, Skin, Fedez), circolano da qualche settimana (lo stesso Dagospia ne aveva dato conto qualche tempo fa).

Pare che la produzione di X Factor abbia in un primo momento pensato al ritorno di Fedez, ma che tale eventualità sia stata esclusa anche da vincoli contrattuali del rapper con Amazon (ha preso parte a Celebrity Hunted).