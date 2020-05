Emma Marrone giudice di X Factor 2020? L'indiscrezione

Di Marco Salaris sabato 2 maggio 2020

La vincitrice della nona edizione di Amici sarebbe in trattative con Sky.

La macchina dell'organizzazione per l'edizione 2020 di X Factor si è ufficialmente messa in moto. Partiti i casting virtuali, ora è il momento di concentrarsi anche nel cuore pulsante di chi animerà la competizione e, in questo caso, parliamo dei giudici. L'ipotesi è fresca di giornata e riguarda una delle artiste nate nella scuola di Amici 10 anni fa esatti: Emma Marrone.

La vincitrice dell'edizione 2009/2010 del talent show di Canale 5, secondo Dagospia sarebbe stata presa d'occhio da Sky per poter essere una delle prossime novità a sedersi al tavolo dei giudici: "Trattativa in corso" scrivono. E se così fosse Emma continuerebbe la serie di partecipazioni ad un talent in un ruolo di prestigio. Ricordiamo infatti che nel 2015 la cantante è stata richiamata ad Amici come Direttore artistico del serale per la quattordicesima edizione per poi tornare nel 2016 e ancora nel 2017 sostituendo in corsa Morgan che abbandonò in polemica col programma.

X Factor quindi starebbe guardando dall'altra parte della staccionata per poter acciuffare il pezzo grosso dal grembo di Maria de Filippi. Intanto sempre secondo Dagospia, si farebbe sempre più prepotentemente spazio il ritorno di Manuel Agnelli giudice. Ma come dire: sappiamo tutti che c'è un'estate di mezzo.