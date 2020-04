X Factor 2020, #NoiCiSiamo: il video dei precasting

Di Paolo Sutera lunedì 20 aprile 2020

Con un video X Factor 2020 scalda i motori, presentando alcuni degli aspiranti concorrenti, che raccontano la loro quarantena

"Questo è il momento delle ipotesi", aveva detto Nils Hartmann, il direttore delle produzioni originali di Sky, a proposito della prossima edizione di X Factor. Un primo passo verso X Factor 14, però, è stato fatto nelle ore scorse, con l'annuncio dei precasting ed un video, che potete vedere in alto.

Ai tempi della pandemia, realizzare un programma che si base su audizioni davanti ad un pubblico radunato in un palazzetto non deve essere facile. Ed è per questo che #XF2020 (questo sarà l'hashtag ufficiale della prossima edizione) per ripartire si deve trasformare e pensare ad un nuovo modo di fare talent in tv.

"Questa situazione può essere uno stimolo", aveva aggiunto Hartmann, "ci costringe a fare le cose in maniera diversa. Il racconto televisivo, è inevitabile, cambierà". E sebbene il nuovo X Factor debba ancora rivelarsi, la produzione ha voluto comunque diffondere un messaggio tramite la vera forza del programma, ovvero i suoi concorrenti.

Tramite i video provini arrivati in queste settimane, i giovani aspiranti concorrenti della prossima edizione hanno raccontato come stanno passando la quarantena nelle loro case. Tante speranze, tante aspettative, ma in comune tutti i ragazzi che vorrebbero partecipare ad X Factor hanno una cosa: la passione per la musica.

Dalle loro camere, li vediamo suonare, raccontarsi, spiegare come sia proprio la musica l'appiglio a cui si stanno tenendo in queste settimane difficili, come se cantare e suonare permettesse loro di uscire ed esplorare nuovi mondi restando, però, al sicuro nelle loro "confort zone".

Con l'hashtag #NoiCiSiamo X Factor non vuole arrendersi e lavora per trovare nuove strade per raccontare la ricerca del prossimo talento italiano. Lo show di Sky prodotto da Fremantle, che anche nella prossima edizione sarà condotto da Alessandro Cattelan, nel lanciare questo messaggio, ricorda anche che le selezioni sono ancora aperte a tutti i cantanti che abbiano compiuto 16 anni alla data del 1° settembre 2020: per partecipare basta compilare il form all'indirizzo xfactor.sky.it/casting. Rtl 102.5, infine, è stata confermata come radio ufficiale del programma.