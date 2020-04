X Factor 14 si farà: "Come lo faremo? Lo scopriremo di settimana in settimana"

"X Factor? Farò anche il prossimo". Qualora ci fossero ancora dei dubbi, ora sono stati spazzati via: Alessandro Cattelan condurrà anche la prossima edizione del talent show, che sarà la quattordicesima. Ora la palla passa a Sky e FremantleMedia, che hanno l'arduo compito di organizzare l'edizione (perlomeno sulla carta) più difficile di sempre: quella ai tempi del Covid-19.

Durante la conferenza stampa di presentazione di EPCC Live (che partirà stasera, 7 aprile, su SkyUno), il direttore delle produzioni originali di Sky Nils Hartmann ha detto:

"Questo è il momento delle ipotesi. Stiamo lavorando da settimane su diversi tipi di ipotesi. Tra quelle al vaglio ce n'è una che riguarda le Audizioni. Qualora non potessimo avere un palazzetto piene di persone a disposizione, cercheremo un racconto diverso. Stiamo navigando verso il fare X Factor. Come lo faremo, lo scopriremo di settimana in settimana. Questa situazione può essere uno stimolo, ci costringe a fare le cose in maniera diversa. Il racconto televisivo, è inevitabile, cambierà".