X Factor 14, Alessandro Cattelan confermato alla conduzione: "Stiamo lavorando alla nuova edizione"

Di Fabio Morasca mercoledì 18 marzo 2020

Alessandro Cattelan condurrà anche la quattordicesima edizione del talent show di Sky.

La quattordicesima edizione di X Factor, il talent show di Sky, sarà condotta da Alessandro Cattelan.

Si tratta di una notizia poiché al termine della tredicesima edizione, non mancarono le voci riguardanti un possibile addio del conduttore di Tortona che, per un certo periodo, fu anche in ottica Sanremo come uno dei papabili conduttori della settantesima edizione del Festival.

Con un video realizzato in prima persona e condiviso sulla pagina ufficiale Twitter di X Factor, Cattelan ha invitato gli aspiranti concorrenti a mandare un filmato alla redazione di X Factor, estendendo l'invito anche a coloro che già si erano iscritti ai casting, per facilitare il lavoro alla redazione durante questo periodo che, come sappiamo, è difficile per tutti a causa dell'emergenza sanitaria che stiamo vivendo:

Ciao ragazzi, spero che stiate prendendo tutti le precauzioni necessarie per uscire da questo brutto periodo. Io sto continuando a lavorare e si sta già lavorando alla nuova edizione di X Factor. A tal proposito mi hanno chiesto di farvi un appello. Quando vi iscrivete, mandate un vostro video perché aiuta i ragazzi della redazione a selezionarvi al meglio in questo periodo un po' complicato. Quindi se vi state per iscrivere, fatelo, inviandoci un video. Se vi siete già iscritti, vi chiediamo di rifarlo, inviandoci un video, così date una mano ai ragazzi della redazione. Vi promettono che li guarderanno tutti, niente andrà buttato.

La quattordicesima edizione di X Factor sarà indubbiamente un'edizione decisiva per il talent show di Sky Uno che, per quanto riguarda l'ultima edizione, ha registrato un netto calo di ascolti per quanto riguarda la media delle puntate, passando dalla media di 1.119.133 telespettatori, 4,96% di share, della dodicesima edizione alla media di 769.461 telespettatori, 3,5% di share, dell'ultima edizione, flop che è stato sottolineato recentemente anche da Fedez in un'intervista concessa a Il Corriere della Sera: "Mi spiace che quest’anno sia stato un disastro, gli auguro di riprendersi. È un programma che mi ha insegnato tanto, rimarrò sempre legato: vederlo andar male non mi fa piacere".