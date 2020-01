E poi c'è Cattelan dal 24 marzo 2020 su Sky

Di Mr. Odo venerdì 31 gennaio 2020

E poi c'è Cattelan: annunciata la data dell'inizio della nuova edizione del late night show condotto da Alessandro Cattelan.

Cosa ci fa Alessandro Cattelan a Sanremo? La domanda se la sono posti tutti ieri, vedendo una foto postata dal conduttore sul suo profilo Instagram.

La risposta, come promesso dal trentanovenne di Tortona, è arrivata stamane: è a Sanremo per lanciare la settima edizione (ottava se si conta anche lo spin off a teatro) di E poi c'è Cattelan.

Il messaggio del video è inizialmente e volutamente ambiguo e rimanda a tutte le voce che si sono rincorse nei mesi precedenti riguardo la presenza di Alessandro Cattelan a Sanremo:



Allora ragazzi ho una notizia molto importante che mi riguarda, che vi devo comunicare. Probabilmente ne avrete sentito parlare. Sono girate un po' di voci in questi mesi ma adesso è ufficiale...

Successivamente il conduttore dà il vero annuncio:



Il 24 marzo ricomincia E poi c'è Cattelan. Non vediamo l'ora, vi aspettiamo tutti. 24 marzo EPCC.

Alla domanda sul perché sono andati a registrare il promo davanti al teatro Ariston, Cattelan risponde ironicamente:



E' un problema? No? Vabbè, è Sanremo no? Perché uno il promo non può farlo dove vuole? L'aria è di tutti eh!

Il conduttore di X Factor, dunque, non ha impegni legati al Festival di Sanremo, come qualcuno aveva ipotizzato, ma è in trasferta solo per lanciare il suo programma.

Il late night show andrà in onda dal 24 marzo su Sky Uno e Now Tv ogni martedì in prima serata.