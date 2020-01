Perché Alessandro Cattelan è a Sanremo?

Di Massimo Galanto giovedì 30 gennaio 2020

Cosa ci fa il conduttore di X Factor nei pressi del teatro Ariston di Sanremo?

Dopo mesi di indiscrezioni, ipotesi e polemiche, Alessandro Cattelan, finalmente, approda al Festival di Sanremo. Lo si deduce da una fotografia postata dallo stesso conduttore di X Factor su Instagram con la seguente didascalia: "Le cose belle capitano a chi sa aspettare".

L'immagine postata dal volto Sky è volutamente allusiva e spinge chi la vede a domandarsi perché Cattelan si trovi (o ce la faccia credere, pubblicandola proprio oggi) nella cittadina ligure a pochi giorni dall'inizio della 70esima edizione della kermesse canora più importante in Italia. 70esima edizione che l'ad Rai Fabrizio Salini avrebbe voluto - secondo indiscrezioni giornalistiche mai smentite - affidare proprio a Cattelan, per dare un segnale innovativo alla tv pubblica. Alla fine però è stato scelto, come noto, Amadeus, per il duplice ruolo di direttore artistico e conduttore.

La sensazione è che la presenza di Cattelan a Sanremo sia legata a iniziative promozionali che poco abbiano a che fare con il Festival. L'ipotesi più accredita, al momento, sarebbe quella della registrazione in loco di un video virale per lanciare il ritorno in onda su SkyUno di E poi c'è Cattelan. Ma non è da escludere che possa riguardare anche Radio Deejay, emittente di cui il conduttore è speaker da alcuni anni.

La soluzione definitiva all'enigma dovrebbe arrivare, secondo quanto anticipato da Cattelan, soltanto domani alle ore 9.00.