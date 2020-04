Retroscena Blogo: Adriana Volpe e Alessio Viola su Tv8, ecco titolo e dettagli del nuovo programma

Di Massimo Galanto martedì 28 aprile 2020

Come si intitolerà il programma? Chi ci lavorerà? A che ora andrà in onda? Le risposte in anteprima su TvBlog

Dopo avervi annunciato in anteprima l'approdo di Adriana Volpe a Tv8 (la notizia è stata poi confermata ufficialmente con un comunicato) nel nuovo programma mattutino con Alessio Viola, di cui aveva già parlato a febbraio scorso, TvBlog adesso è in grado di svelare nuovi dettagli a riguardo.

Secondo quanto apprendiamo, la partenza del programma - un rotocalco in diretta da Milano, che si occuperà di informazione e intrattenimento, al momento sarebbe prevista per lunedì 29 giugno prossimo. Il capo progetto dovrebbe essere Alessandro Banfi, impegnato a capo di La Vita in diretta (che potrebbe lasciare anzitempo) su Rai1.

Per quanto concerne l'orario di messa in onda, il rotocalco potrebbe essere diviso in due parti, una più mattutina con Adriana Volpe alla guida, l'altra con Alessio Viola. L'ipotesi più accreditata è che vada a coprire, dal lunedì al venerdì, la fascia oraria 10-14. La formula è ancora in fase di definizione.

Come si chiamerà il programma? Al momento non ci sarebbe un titolo definitivo, ma Blogo è in grado di rivelare che quello provvisorio sarebbe Ogni mattina. Nei prossimi giorni scopriremo se sarà modificato - come spesso accade nelle produzioni televisive - o se sarà confermato.