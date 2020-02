Retroscena Blogo: Tv8 e il nuovo programma del mattino con Alessio Viola

Di Massimo Galanto martedì 18 febbraio 2020

Anticipazioni esclusive sulle novità di palinsesto di Tv8

Tv8 si allarga. Per la prossima stagione, secondo quanto risulta a Blogo, il canale in chiaro legato a Sky e collocato al numero 8 del telecomando, starebbe allestendo una nuova produzione per il palinsesto del mattino. Stando a quanto apprendiamo, si tratterebbe di un contenitore di infotainment, una sorta di versione Tv8 dello storico Unomattina della Rai.

Per quanto riguarda la conduzione, sarebbe praticamente certa la presenza di Alessio Viola, il giornalista di Sky Tg24 già visto anche a Extra Factor (pare che l'anno scorso fosse in lizza per condurre Battute? su Rai2). Per la figura femminile si starebbero vagliando, invece, varie ipotesi proprio in questi giorni. Il programma dovrebbe andare in onda da Milano.

Con questo nuovo progetto, i cui dettagli al momento sono top secret, Tv8 proverà ad allargare ulteriormente la sua offerta, con il rinnovato impegno di renderla sempre più generalista. Negli scorsi anni gli investimenti più importanti sono stati concentrati su access prime time e prime time, mentre più di recente si è lavorato anche per il pomeriggio con Ho qualcosa da dirti e Vite da copertina. In passato al mattino è stata ospitata l'Edicola Fiore con Fiorello e Stefano Meloccaro.