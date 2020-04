Adriana Volpe a Tv8 con Alessio Viola (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto martedì 28 aprile 2020

La conduttrice, molto richiesta dopo la partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe scelto la nuova trasmissione mattutina di Tv8

Colpo di scena. Secondo quanto apprende Blogo, sarà Adriana Volpe il volto femminile del nuovo programma mattutino di Tv8. La conduttrice, reduce dalla fortunata partecipazione al Grande Fratello Vip, avrebbe scelto, tra le tante proposte di lavoro ricevute (si era parlato anche dell'ipotesi di Mattino Cinque Weekend su Canale 5), di lanciarsi nella nuova avventura sul canale in chiaro legato a Sky. La trasmissione, tutta rigorosamente in diretta, dovrebbe partire prima del previsto, ossia già a giugno prossimo, grazie allo sforzo di tutto il team già al lavoro. In essa convergeranno, secondo le nostre fonti, tutte le risorse di Sky, per confezionare un programma innovativo. Si tratterà di un rotocalco con tanta informazione, ma anche intrattenimento, tutorial e inviati d'eccezione. Insomma, una sorta di contenitore mattutino 2.0.

Con Adriana Volpe ci sarà il giornalista di Sky Tg24 Alessio Viola. La Volpe batte la concorrenza di Cristina Parodi, che come anticipato da Blogo (poi lei stessa aveva confermato), era ad un passo dall'approdo su Tv8 e Sky.

Cristina Parodi commenta l'anteprima di @tvblogit a proposito della sua presenza nel nuovo programma di Tv8 (Sky) con Alessio Viola pic.twitter.com/zBSHRGrVm5 — Massimo Galanto (@GalantoMassimo) April 22, 2020

Qualche giorno fa su Instagram la Volpe aveva annunciato che il suo ritorno in video con un programma tutto suo sarebbe stato imminente. Evidentemente Sky ha battuto sul tempo la concorrenza e si è assicurata la presenza della conduttrice che per anni ha tenuto compagnia al pubblico di Mezzogiorno in famiglia e di I Fatti vostri su Rai2.