Cristina Parodi verso Tv8 (Anteprima Blogo)

Di Massimo Galanto lunedì 20 aprile 2020

La giornalista sarebbe stata scelta, secondo quanto risulta a Blogo, per affiancare Alessio Viola nel nuovo programma mattutino di Tv8

Vi ricordate del nuovo programma di Tv8 con Alessio Viola di cui TvBlog aveva scritto in anteprima a febbraio scorso?

Bene, nonostante l'emergenza sanitaria del coronavirus e le evidenti problematiche che la televisione tutta sta affrontando per portare avanti la programmazione, il progetto di un format mattutino in onda su Tv8 sembra essere andato avanti.

Secondo quanto risulta a Blogo, infatti, si sarebbe vicinissimi alla scelta del volto femminile che affiancherà il brillante giornalista di Sky. Si tratterebbe, stando alle nostre fonti, di Cristina Parodi.

Se l'accordo dovesse essere confermato definitivamente - ci risulta che in queste ore dovrebbe esserci l'incontro decisivo - si tratterebbe del ritorno in tv della Parodi dopo un anno di stop. La sua ultima avventura televisiva, infatti, risale alla stagione 2018-2019 con La prima volta, andato in onda la domenica pomeriggio su Rai1.

A quanto apprendiamo, i vertici di Tv8, canale in chiaro legato a Sky, avrebbero vagliato nelle scorse settimane anche le opzioni di Bianca Guaccero, Francesca Fialdini, Diletta Leotta, Eleonoire Casalegno (già in onda su Tv8 con Vite da copertina) e Ilenia Lazzarin. Alla fine, però, sembrerebbe che l'abbia spuntata la Parodi, professionista con una lunga carriera alle spalle, dal Tg5 a Verissimo, da La vita in diretta a Così lontani così vicini, passando per Domenica In.

Il programma dovrebbe andare in onda su Tv8 al mattino tra agosto e settembre 2020.