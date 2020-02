Retroscena Blogo: Mattino Cinque anche nel weekend con Adriana Volpe e Michele Cucuzza?

Di Massimo Galanto mercoledì 12 febbraio 2020

L'indiscrezione di Blogo, a metà strada tra suggestione e ipotesi al vaglio dei vertici Mediaset

Fino a qualche settimana fa sembrava una suggestione, per non dire una boutade da appassionati di televisione. E invece pare che l'ipotesi di una versione weekend di Mattino Cinque possa concretizzarsi nei prossimi mesi. Stando a quanto risulta a Blogo, infatti, Mediaset starebbe pensando per la prossima stagione di allestire un duplice appuntamento dell'ormai storico contenitore mattutino nel fine settimana, il sabato e la domenica su Canale 5.

Secondo quanto apprendiamo, nel progetto potrebbero essere coinvolti Michele Cucuzza e Adriana Volpe, protagonisti della quarta edizione del Grande Fratello Vip, attualmente in onda su Canale 5.

Il giornalista, eliminato nella puntata di lunedì scorso, ha una lunga esperienza nell'ambito dell'infotainment, avendo condotto per anni e portato al successo La vita in diretta su Rai1. La showgirl, ancora in gara nel reality condotto da Alfonso Signorini, ha, invece, nel curriculum le co-conduzioni di programmi familiari come I fatti vostri e Mezzogiorno in famiglia.

La coppia, almeno sul piano teorico, sembrerebbe perfetta per un programma che avrebbe come obiettivo quello di alternare informazione e intrattenimento. Cucuzza-Volpe andrebbero a integrare l'ormai consolidato appuntamento quotidiano (dal lunedì al venerdì) di Mattino Cinque condotto da Federica Panicucci e Francesco Vecchi.

Il principale ostacolo al progetto che i piani alti del Biscione stanno valutando sarebbe rappresentato - tanto per cambiare - all'aspetto economico, con la necessità di trovare budget da impiegare per quella che - al netto di titolo, format e studio - sarebbe considerata una nuova produzione. La coppia Volpe-Cucuzza alla guida di Mattino Cinque weekend resterà solo una suggestione o diventerà realtà?