Retroscena Blogo: che fine ha fatto Ora o mai più

Di Massimo Galanto mercoledì 22 aprile 2020

Indiscrezioni sulla terza edizione del programma di Rai1 dedicato ai cantanti in cerca di rilancio

Ieri vi abbiamo raccontato, in anteprima, il futuro televisivo di Amadeus, tra I Soliti Ignoti, Capodanno, il Festival di Sanremo 2021 e un nuovo prime time su Rai1. Molti lettori si sono chiesti che fine abbia fatto Ora o mai più, il programma andato in onda per due edizioni su Rai1 proprio con la conduzione di Amadeus (la prima a giugno 2018, la seconda tra gennaio e marzo 2019).

La terza edizione, come vi avevamo anticipato mesi fa, era stata fissata per il prossimo autunno, ma a quanto ci risulta le cose sono cambiate negli ultimi tempi.

A quanto apprende Blogo, infatti, la produzione del programma dedicato a cantanti alla ricerca di un rilancio sarebbe ferma (non per motivi legati all'emergenza coronavirus) e, al momento, non ne sarebbe prevista la ripartenza.

Nelle scorse ore era circolata nell'ambiente la voce di un coinvolgimento di Antonella Clerici, che, anche per volontà di Carlo Conti (tra gli ideatori del programma), avrebbe preso il posto di un già impegnatissimo Amadeus. Tale indiscrezione sembra, però, non trovare riscontri nei fatti, anche perché per Antonellina si continua a parlare di un emotainment (ancora da definire) nel prime time della rete ammiraglia della tv pubblica.

Non è da escludere che il ritorno di Ora o mai più si concretizzi in futuro senza Amadeus e con un altro conduttore alla guida, ma per il momento, l'orientamento della Rai sarebbe di non riproporlo.