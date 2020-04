I retroscena di Blogo: Amadeus fra i Soliti ignoti, Capodanno, Sanremo 2021 e un nuovo prime time su Rai1

Di Hit martedì 21 aprile 2020

Mentre la battaglia contro il Covid-19 è in corso, con le dovute limitazioni messe in atto dalle nostre istituzioni per combattere l'espansione di questo virus, limitazioni cui sta facendo i conti anche la nostra televisione, si sta comunque ragionando su quel che potrebbe accadere in autunno e specificatamente nei palinsesti della prossima stagione televisiva.

Detto che la presentazione dei suddetti palinsesti quest'anno avverrà molto più avanti del solito, probabilmente in piena estate e nel corso di un incontro con stampa ed investitori via web, trapelano quelle che possiamo tranquillamente chiamare "intenzioni" su quel che potrebbe essere possibile dal mese di settembre 2020 (emergenza Covid-19 permettendo).

Un nome che quest'anno di certo l'ha fatta da padrone in tv è quello di Amadeus che ha centrato in pieno l'edizione 2020 del Festival di Sanremo, condotto insieme all'amico Fiorello. Per Amadeus non solo Festival, ma anche un'annata contrassegnata dal successo dei Soliti ignoti, con l'access di Rai1 che pure ora vince spesso e volentieri contro le puntate inedite di Striscia la notizia, pur essendo in replica.

Ebbene per Amadeus si prospetta una stagione 2020-2021 fatta di conferme con il bis al Festival di Sanremo (probabilmente ancora con Fiorello) e la conferma ulteriore alla guida dei Soliti ignoti. Ma per l'autunno si profila pure una novità per Amadeus che condurrà, sempre su Rai1, un nuovo programma di prima serata. Si tratta di un format scritto e nato in Italia (finalmente!) che lo vedrà alla guida nel corso della prima parte della prossima stagione televisiva.

Per Amadeus conferma anche per la conduzione dell'Anno che verrà, ovvero il tradizionale show dell'ultimo dell'anno in onda la sera del 31 dicembre in diretta su Rai1.