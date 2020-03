The Walking Dead, il finale della decima stagione rimandato per il Coronavirus

Di Riccardo Cristilli mercoledì 25 marzo 2020

Bisogna aspettare per vedere come finirà la decima stagione di The Walking Dead

Il Coronavirus ferma ancora una volta gli zombie. Il mondo di The Walking Dead è stato particolarmente colpito dalle restrizioni legate alla diffusione dell'epidemia, tra set bloccati e uffici chiusi tutto è costretto a fermarsi. E dopo il rinvio a data da destinarsi ma entro il 2020 dello spinoff World Beyond che sarebbe dovuto partire il 12 aprile, AMC è costretta ad alzare bandiera bianca, rimandando anche il finale della decima stagione di The Walking Dead.

L'episodio, il sedicesimo della decima stagione, era previsto per il 12 aprile su AMC e lunedì 13 in Italia su FOX dove la serie è attualmente in onda in versione originale con sottotitoli per la chiusura degli studi di doppiaggio, adesso anche questo episodio è rimandato a più avanti nel corso dell'anno.

"Gli eventi attuali hanno reso sfortunatamente impossibile terminare la post-produzione del finale della decima stagione di The Walking Dead" scrive su twitter AMC " quindi l'attuale stagione si fermerà con il quindicesimo episodio del 5 aprile (il 6 in Italia, ndr.). Il previsto finale sarà rilasciato come episodio speciale più avanti nel corso dell'anno". In un tweet successivo il network fa anche sapere che i primi 8 episodi della decima stagione saranno rilasciati in modo gratuito dal 5 aprile al 1 maggio su sito e app di AMC.





(1/2) Current events have unfortunately made it impossible to complete post-production of The Walking Dead Season 10 finale, so the current season will end with its 15th episode on April 5. The planned finale will appear as a special episode later in the year. pic.twitter.com/TqeSHgRdKR

— AMC Networks (@AMC_TV) March 24, 2020

La decisione del rinvio arriva dopo che la produzione dell'undicesima stagione era stata rimandata proprio per l'avvio della pandemia. Il primo spinoff Fear the Walking Dead è stato sospeso mentre erano in corso le riprese della sesta stagione e al momento la produzione dovrebbe riaprire il 13 aprile. Proprio per questo, per evitare di avere vuoti di programmazione, è stato rimandato lo spinoff World Beyond. Facile immaginare che potrebbe debuttare nella stessa serata del finale della decima stagione della serie madre, proprio come era previsto il 12 aprile.

--Attenzione Spoiler---

Nel frattempo l'episodio di domenica scorsa (lunedì in Italia) è stato l'ultimo per il personaggio di Michonne interpretata da Danai Gurira. Andrew Lincoln, l'interprete di Rick che ha lasciato la serie ma che tornerà in una serie di film legati al mondo zombie, ha dedicato su Instagram una versione modificata di Live and Let Die di James Bond per salutare l'addio alla serie di Gurira.