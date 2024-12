The Walking Dead: The Ones Who Live, dove vederlo, cast e trama dello spin-off con Rick e Michonne

Dei vari spin-off tratti dalla serie tv di Amc, è probabilmente uno dei più attesi, The Walking Dead: The Ones Who Live , la miniserie che riporta in tv due tra i personaggi più apprezzati dell’intera saga, ovvero il mitico protagonista Rick Grimes (Andrew Lincoln) e Michonne (Danai Gurira), che si ritrovano dopo anni di lontananza, pronti ad affrontare nuovi nemici in un mondo in cui gli zombie non sono coloro di cui avere maggiormente paura. Volete saperne di più? Proseguite nella lettura!

The Walking Dead: The Ones Who Live, dove vederlo?

È possibile vedere la serie tv in esclusiva su Sky Atlantic lunedì 30 dicembre 2024 e lunedì 6 gennaio 2025, dalle 21:15. L’intera serie, inoltre, è disponibile su NOW dal 30 dicembre.

The Walking Dead: The Ones Who Live, streaming

Oltre che durante la messa in onda su Sky Atlantic, è possibile vedere The Walking Dead: The Ones Who Live in streaming su NOW e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Tutte le puntate sono disponibili dal 30 dicembre.

The Walking Dead: The Ones Who Live, quante puntate sono?

In tutto, gli episodi della serie tv sono sei, ciascuno della durata di circa 50 minuti. Sky ne manda in onda tre per volta, lunedì 30 dicembre e lunedì 6 gennaio.

The Walking Dead: The Ones Who Live serie tv, episodi

Ecco i titoli dei sei episodi della serie:

Episodio 1: “Gli anni”;

Episodio 2: “Andati”;

Episodio 3: “Via”;

Episodio 4: “Cosa siamo”;

Episodio 5: “Diventati”;

Episodio 6: “L’ultima volta”.

The Walking Dead: The Ones Who Live serie tv, trama

La serie si riallaccia a The Walking Dead, seguendo cosa è successo a Rick dopo essere stato portato via da Anne (Pollyanna McIntosh) e dai militari della CRM nell’episodio “Cosa c’è dopo” (il quinto della nona stagione) ed a Michonne dopo che ha lasciato la compagnia per andare a cercare il marito nell’episodio “Cosa siamo diventati” (il tredicesimo della decima stagione).

Rick e Michonne sono lontani da cinque anni, da quando c’è stata la presunta morte di Rick, dovuta all’esplosione di un ponte che aveva provocato lui stesso per riuscire a distruggere un gruppo di zombie. Ma la sua compagna non ha mai creduto di averlo perso davvero, è sempre stata convinta che fosse in vita e seguendo le sue tracce riesce a ritrovarlo in una periferia militarizzata di Philadelphia. Ora i due amanti hanno finalmente la possibilità di ricongiungersi e mettere alla prova il loro amore, in una battaglia contro tutto e tutti, in un mondo dove nessuno è al sicuro e la libertà ha un prezzo molto caro.

The Walking Dead: The Ones Who Live, il cast

Il cast riporta all’interno del franchise di The Walking Dead Andrew Lincoln (che era uscito dalla serie madre per dedicarsi ad altri progetti, tra cui alcuni film sul personaggio di Rick, mai realizzati) e Danai Gurira. I due interpreti sono anche creatori della serie, con Scott M. Gimple, storico showrunner di The Walking Dead.

Andrew Lincoln è Rick Grimes;

è Rick Grimes; Danai Gurira è Michonne;

è Michonne; Pollyanna McIntosh è Anne, Sottufficiale superiore della CRM;

è Anne, Sottufficiale superiore della CRM; Terry O’Quinn è Jonathan Beale, Maggior generale dell’esercito della CRM;

è Jonathan Beale, Maggior generale dell’esercito della CRM; Lesley-Ann Brandt è Pearl Thorne, amica di Rick e sergente maggiore capo della CRM;

è Pearl Thorne, amica di Rick e sergente maggiore capo della CRM; Craig Tate è Donald Okafor, Tenente colonnello della CRM;

è Donald Okafor, Tenente colonnello della CRM; Frankie Quiñones è Esteban Garcia, amico di Rick;

è Esteban Garcia, amico di Rick; Matthew Jeffers è Nat, ingegnere;

è Nat, ingegnere; Erin Anderson è Elle , sorella di Aiden (Breeda Wool);

, sorella di (Breeda Wool); Julian Cihi è Benjiro , artista della CRM che incide ritratti di persone su vecchi televisori e cellulari;

, artista della CRM che incide ritratti di persone su vecchi televisori e cellulari; Tessa Slovis è Cleo Clifton, nuovo corriere della CRM che lavora con Michonne;

è Cleo Clifton, nuovo corriere della CRM che lavora con Michonne; Ben Dickey è Red, leader di un trio di crudeli sopravvissuti;

è Red, leader di un trio di crudeli sopravvissuti; Will Brill è Dalton, fratello minore di Red;

è Dalton, fratello minore di Red; Han Van Sciver è Tina, sorella minore di Red.

Personaggi già visti in The Walking Dead

Breeda Wool è Aiden, moglie di Bailey (Andrew Bachelor), incinta del loro figlio;

Andrew Bachelor è Bailey, salvato da Michonne;

Seth Gilliam è Father Gabriel Stokes;

Cailey Fleming è Judith Grimes;

Antony Azor è Rick “R.J.” Grimes Jr.

Dov’è stata girata la serie tv The Walking Dead: The Ones Who Live?

La serie tv è stata girata tra febbraio e maggio 2023 in New Jersey.

The Walking Dead: The Ones Who Live 2 ci sarà?

Il racconto è stato pensato come miniserie. Per ora non ci sono informazioni circa una seconda stagione, ma l’universo di The Walking Dead si è espanso con altre due serie, The Walking Dead: Daryl Dixon e The

Walking Dead: Dead City, prossimamente su Sky e su NOW.