Amici 19, l'operazione anti-Valentin con i video inediti va in onda sui siti e non su Canale 5 o Real Time

Di Massimo Galanto giovedì 19 marzo 2020

La furia della De Filippi in tv, la cacciata del ballerino in diretta, la rivelazione di Rudy Zerbi, i video inediti diffusi dai siti: cosa sta succedendo ad Amici 19?

È quantomeno curioso immaginare che Amici 19, pur avendo a disposizione Canale 5 e Real Time, per tacere del curatissimo portale ufficiale Witty, possa affidarsi a siti esterni per diffondere i video inediti che svelano i comportamenti non edificanti in sala prove di un allievo ormai eliminato dal gioco.

Andiamo per ordine. Venerdì scorso in diretta su Canale 5 Maria De Filippi, dopo aver graziato Javier, caccia Valentin, il ballerino che polemicamente aveva detto di voler abbandonare il programma anche in caso di vittoria nella sfida finale con il cantante Jacopo. Ne nasce una discussione con la conduttrice visibilmente infuriata (grande show della De Filippi, da noi stessi definito il miracolo televisivo ai tempi del coronavirus).

Sui social si scatena il putiferio, con #MariaDeFilippi in tendenza per quasi un giorno intero su Twitter. Nella maggior parte dei casi i commenti a lei destinati sono critici (talvolta, purtroppo, anche offensivi), con accuse di parzialità.

Nel daytime di Canale 5 e Real Time viene trasmesso l'incontro di Rudy Zerbi in casetta con gli allievi rimasti in gara. In questa occasione l'ex discografico, da anni ormai professore della scuola della musica e fedelissimo della De Filippi, rivela che Valentin "a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor".

Intanto, il ballerino su Instagram posta il video della discussione con la De Filippi e la butta sulla retorica, scrivendo di aver imparato una lezione di vita, ossia che "nella vita devi sapere sempre quando ti devi fermare" e si compiace di essere "arrivato alla fine di questo viaggio con la schiena dritta" riuscendo a conquistare "il più grande premio, il cuore della gente" (dettaglio non secondario, da tenere a mente: tra i commenti c'è anche il cuore della ballerina professionista Francesca Tocca).

Ieri Dagospia pubblica un video inedito nel quale Valentin, in sala prove, si lamenta dell'organizzazione del programma, delle coreografie e appare pure insofferente nei confronti della maestra Natalia Titova e della ballerina Francesca Tocca, con la quale, secondo il settimanale Chi, avrebbe avuto un flirt (lei è sposata con Raimondo Todaro di Ballando con le stelle).

Oggi Fanpage diffonde un altro video, che immortala Valentin sempre all'interno delle scuola. Durante le prove, il ballerino, accusa, con toni francamente inaccettabili per un allievo, la Tocca di avere "le scorregge nella testa”.

Escludendo per ovvi motivi che i nostri colleghi abbiano trafugato l'archivio dei video di Amici montati (peraltro, non si tratta di immagini rubate, ma di riprese delle telecamere 'ufficiali, con tanto di sottotitoli), è immaginabile che i video in questione siano stati resi disponibili da qualcuno in qualche modo riconducibile al gruppo di lavoro di Amici 19.

Il fatto (curioso!) che i canali ufficiali del programma, né televisivi, né web, abbiano rilanciato o ripreso i video può indurre a pensare che si tratti di una sorta di operazione anti-Valentin (e in difesa della De Filippi?) demandata, non si capisce perché, ad esterni. Una ipotesi, questa, che, se fosse confermata, lascerebbe interdetti, e farebbe sorgere una domanda: era proprio necessario difendersi (e infierire) così?