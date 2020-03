Amici 19, Zerbi: "Valentin fuori onda ha chiesto i soldi del premio dello sponsor"

Rudy Zerbi, incontrando in casetta gli allievi di Amici 19 rimasti in gara, ha rivelato un particolare interessante relativo a quanto accaduto alla fine della scorsa tormentata puntata del serale.

Il ballerino abbandona la trasmissione, scontro con la conduttrice: "Per me puoi andartene anche subito".

Il professore ha fatto sapere che Valentin, il ballerino rumeno che venerdì è stato cacciato da Maria De Filippi dopo aver annunciato di voler lasciare il programma anche in caso di vittoria nella sfida con il cantante Jacopo, a telecamere spente ha chiesto i soldi del premio dello sponsor.

Valentin senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo e un incapace, poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara “Comunque vada, che vinca o che perda, me ne vado” e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ma siamo fuori di testa completamente.

Nella dura reprimenda agli allievi (tutti sul banco degli imputati, tranne Nicolai e Jacopo), Zerbi si è rivolto così a Nyv, accusata di aver giustificato ("stress emotivo") le parole offensive (ha dato del "pagliaccio" all'ex discografico) pronunciate da Javier in un momento di rabbia:

Te li ricordi come sono gli stress fuori quando non ti ca*a nessuno o no?