Amici 19, Valentin lascia il programma facendo infuriare Maria de Filippi (VIDEO)

Di Marco Salaris sabato 14 marzo 2020

Il ballerino abbandona la trasmissione, scontro con la conduttrice: "Per me puoi andartene anche subito".

Colpi di scena uno via l'altro nel terzo appuntamento con il serale di Amici 2020. Raramente abbiamo assistito ad una puntata così scoppiettante, probabilmente dai tempi di Marco Carta vs Grazia di Michele 12 anni fa non si percepiva tanta elettricità. Dopo l'ennesima sfuriata di Javier, anche il ballerino Valentin - che ha già fatto parlare per alcuni atteggiamenti durante la sua permanenza nella scuola - è riuscito in quello che non tanti riescono a combinare: far infuriare Maria de Filippi.

Accade durante il circuito ad eliminazione, subito dopo la sfida diretta vinta da Gaia. Valentin avrebbe dovuto proseguire il circuito sfidando Jacopo ma all'improvviso prende parola per affermare che all'interno del programma ci si focalizzi poco sul ballo e più su altre questioni: "Ed io a questo punto non mi posso esprimere al mio massimo" quindi "Anche se vincerò questa sfida con Jacopo io esco perché non sento di riuscire ad esprimermi al 100%" a quel punto Maria de Filippi non ci sta più e lo interrompe:



Se tu pensi che indipendentemente dalla sfida di Jacopo, che tu vinca o che tu perda te ne vai, allora per me puoi andartene subito. Allora è più giusto che rimanga Jacopo che ci tiene di più.

(QUI IL VIDEO)

Valentin rimarca ancora la sua opinione, Maria replica senza più freni:



Questo programma esiste da 20 anni. Tu hai avuto un maestro di latino-americana perché non ti andavano bene i tre professori. Sai perfettamente cosa fai e neanche ti comporti bene a lezione. Non sei rispettoso nei confronti della tua insegnante e lo sai. Sto parlando di Natalia (Titova, ndr) ed è capitato che spesso tu la correggi. Tu ti senti più bravo della Titova? Ognuno deve stare al suo posto.

Il ballerino prova a difendersi: "Tu non mi lasci parlare perché ho toccato un punto sensibile. Ho detto solo che in queste condizioni né io, né Javier, né Nicolai riusciamo ad esprimerci al 100%" La furia di Maria è talmente evidente che risponde a tono: "A me in questo momento di come ti esprimi mi interessa pochissimo". Valentin prendendo la sua maglia continua a parlare anche sopra la conduttrice: "Anche se non arriverò in alto nella vita sono sempre corretto ed ho una famiglia che mi vuole bene. Buona competizione a tutti"

Con buona pace di Maria: "Ce la faremo lo stesso Valentin".