Don Matteo 13 si farà?

Di Paolino giovedì 19 marzo 2020

Gli ottimi ascolti e le parole degli attori protagonisti fanno ben sperare per una tredicesima stagione di Don Matteo

Quella che sembrava una certezza fino all'anno scorso, ora tanto certezza non è, con grande gioia di milioni di persone. Perché Don Matteo 12, molto probabilmente, non sarà l'ultima stagione della fiction di Raiuno con Terence Hill. La questione è sempre quella: manca l'ok della Rai (che sarebbe pazza a dire di no), mentre dal cast principale sono già arrivati i primi consensi.

Il più importante è quello di Terence Hill, senza cui Don Matteo non potrebbe andare avanti. E' stato l'attore, intervistato a dicembre da Tv Sorrisi e Canzoni, a dire di non essere affatto stufo di interpretare il parroco più famoso della tv, tutt'altro:



"Fermo restando che sarà la Rai a decidere, per quanto mi riguarda sono pieno di entusiasmo e carico di energia. E Don Matteo, grazie alle caratteristiche del protagonista, potrebbe andare avanti all'infinito".

La sua "benedizione" ad una tredicesima stagione ha anticipato la marcia indietro fatta da Nathalie Guetta ai microfoni di TvBlog. L'interprete di Natalina, che nel 2018 aveva rivelato che la dodicesima stagione sarebbe stata l'ultima e prima ancora aveva detto di voler lasciare le stessa la serie, ha rivisto le sue affermazioni:



"Parliamo solo di questo tra di noi attori, ma non ne sappiamo niente. Se qualcuno sa qualcosa, ce lo faccia sapere. Io farei un'altra stagione? A questo punto, sì. Perché no?!? (...) Ho avuto un momento di crisi, come in un matrimonio. È normale. Mi ero stancata, ma ora mi sono ripigliata".

Infine, Nino Frassica, convinto che tornerà ad indossare la divisa del Maresciallo Cecchini, stando a quanto ha detto a "Nuovo Tv":



"All’inizio ci sembrava giusto mettere fine a questa avventura, ma ora abbiamo cambiato idea. Probabilmente proseguiremo, siamo a un 90 per cento di probabilità. Anche Terence Hill è d’accordo, aspettiamo solo il sì definitivo".

Tre via libera che saranno sicuramente raccolti con piacere dalla LuxVide e dalla Rai, a fronte anche degli ottimi ascolti che la serie, a vent'anni dalla prima stagione, continua a registrare: dopo la prima puntata vista da 7 milioni di telespettatori, la dodicesima stagione ha raccolto numeri quasi sempre superiori ai 6 milioni di persone.

Intanto, la pagina Facebook della fiction dà appuntamento all'ultima puntata, definendola "finale di stagione" e non di serie: un altro segno che Don Matteo potrebbe tornare in televisione.