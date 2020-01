Nathalie Guetta a Blogo: "Don Matteo 12 ultima stagione? Noi attori parliamo solo di questo, ma non sappiamo nulla" (VIDEO)

Di Massimo Galanto domenica 5 gennaio 2020

L'attrice recentemente confessò di non poterne più del suo personaggio Natalina: "Ho avuto un momento di crisi, come in un matrimonio. È normale. Mi ero stancata, ma ora mi sono ripigliata"

Tornerà in onda su Rai1 giovedì prossimo, 9 gennaio 2020, Don Matteo giunto alla 12esima stagione. Al netto delle novità legate a trama e personaggi, la vera domanda che da tempo si pongono addetti ai lavori e pubblico è: sarà l'ultima?

Per un Terence Hill, protagonista assoluto della fiction prodotta da Lux Vide, che sembra non escludere la stagione numero 13, noi di Blogo abbiamo provato a chiederlo a Nathalie Guetta, che sin dalla puntata numero 1 interpreta, con successo, il ruolo della perpetua Natalina. L'attrice negli scorsi mesi aveva detto che Don Matteo 12 sarebbe stato l'epilogo della serie e in precedenza aveva ammesso di - letteralmente - non poterne più del suo personaggio. Adesso le cose sembrano essere cambiate, almeno a giudicare dalle risposte fornire nella video intervista che trovate in apertura di post.

Per la cronaca, la Guetta ha anche spiegato che "lavorare ad una serie come Don Matteo è stato come invecchiare senza rendermene conto" perché "il tempo è passato velocemente". Quindi, a proposito delle novità che potrebbero riguardare il suo personaggio, si è limitato a dire quanto segue:

Natalina non si sposa, non si sposa nessuno. Io sto in canonica, non so mai cosa succede. Dovreste chiederlo a qualcun altro. Posso dire che una puntata sarà interamente dedicata a Natalina, ma non posso dire quello che succede, altrimenti poi non c'è lo sfizio di guardarla.

Sarà l'ultima stagione, dunque?

Parliamo solo di questo tra di noi attori, ma non ne sappiamo niente. Se qualcuno sa qualcosa, ce lo faccia sapere. Io farei un'altra stagione? A questo punto, sì. Perché no?!

Ottimo. Ma in passato disse di non poterne più della sua Natalina...