Don Matteo 12, prima puntata: un rapimento ed una caccia al tesoro

Di Paolo Sutera giovedì 9 gennaio 2020

Il liveblogging della prima puntata di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill nei panni di un parroco alle prese con i casi di cronaca di Spoleto e le vicende dei suoi amici

Parte oggi, 9 gennaio 2020, alle 21:25 su Raiuno, Don Matteo 12, la storica fiction che proprio quest'anno compie vent'anni (la prima puntata andò in onda il 7 gennaio 2000). Al timone, come sempre, Terence Hill nei panni del parroco investigatore, affiancato dal cast storico, composto da Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo), ma anche dai personaggi conosciuti nella stagione scorsa, come il Capitano Anna Olivieri (Maria Chiara Giannetta) ed il Pm Marco Nardi (Maurizio Lastrico), oltre a numerose guest-star.

Le anticipazioni della prima puntata

Nella prima puntata di Don Matteo 12, "Non avrai altro Dio all'infuori di me", mentre Anna e Marco stanno organizzando il loro matrimonio, Andrea, figlio di un noto chirurgo di Spoleto, viene rapito. Anna si mette al lavoro per ritrovarlo, ma nel frattempo deve risolvere un problema personale che rischia di diventare un ostacolo al matrimonio.

Intanto, tutta la città è in preda ad una curiosa caccia al tesoro: un benefattore ha lasciato dei soldi in giro per Spoleto, racchiusi in scatole accompagnate da degli origami. Un gioco che potrebbe rivelarsi qualcosa di più pericoloso, e che metterà in pericolo lo stesso don Matteo.

