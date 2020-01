Don Matteo 12, Rovazzi, The Jackal ed Elena Sofia Ricci: le guest-star

Di Paolo Sutera mercoledì 8 gennaio 2020

Ecco quando vedremo in Don Matteo 12 personaggi come Fabio Rovazzi, The Jackal, Elena Sofia Ricci ed Antonio Catania, guest-star di questa stagione

C'erano una volta Terence Hill, Nino Frassica e Nathalie Guetta. Poi, con il passare delle stagioni, il cast di Don Matteo si è sempre più allargato, ospitando un gruppo più nutrito di attori che nel corso degli anni si sono alternati nella canonica del prete più famoso della tv italiana, che proprio in questi giorni ha festeggiato il suo ventesimo compleanno.

Le stagioni di una delle fiction più longeve d'Italia, però, hanno ospitato anche numerose guest-star, personaggi famosi che sono entrati nel racconto popolare di Don Matteo arricchendone il lato più comedy della serie. Basti pensare, ad esempio, a personaggi come Antonella Clerici, Carlo Conti e Bruno Vespa, nei panni di loro stessi ed alle prese tutti e tre con le avventure del Maresciallo Cecchini (Frassica).

Anche Don Matteo 12, in partenza domani, 9 gennaio 2020, su Raiuno, non sarà da meno. Per festeggiare il traguardo dei vent'anni, infatti, Rai Fiction e Lux Vide hanno chiamato numerose guest-star pronte ad entrare in azione nel corso dei dieci episodi previsti.

Si inizia già nella prima puntata ("Non avrai altro Dio all'infuori di me"), in cui vedremo Fabio Rovazzi nei panni del regista Giulio Manzi. Christiane Filangieri, invece, sarà al centro del caso del secondo episodio ("Non nominare il nome di Dio invano"), mentre Paolo De Vita comparirà nella quarta puntata ("Onora il padre e la madre"), in cui faremo la conoscenza di Manlio, il padre di Natalina (la Guetta).

Nel sesto episodio ("Non commettere adulterio") si riderà con i The Jackal, la cui capacità di attirare migliaia di like sui social network spingerà Cecchini a provare ad intraprendere una nuova carriera. Molto attesa, nel settimo episodio ("Non rubare") Elena Sofia Ricci: la protagonista di Che Dio Ci Aiuti, altra produzione Lux Vide, sarà presente però nei panni di se stessa, di passaggio a Spoleto ed involontaria protagonista di uno dei strampalati piani di Cecchini. Nella stessa puntata, inoltre, vedremo anche Antonio Catania. Si arriva così al decimo episodio, ("Non desiderare la roba d'altri"), in cui comparirà Stefano Dionisi.

Uno dei momenti più attesi dai fan, però, sarà nel terzo episodio ("Ricordati di santificare le feste"), in cui torneranno a Spoleto il Capitano Tommasi (Simone Montedoro) e Lia (Nadir Caselli), che dall'undicesima stagione si sono trasferiti a Roma, ed il Pm Bianca Venezia (Giorgia Surina). Nella stessa puntata, infine, ci sarà anche Simona Cavallari.