Don Matteo 12, i nuovi personaggi nel cast

Di Paolo Sutera mercoledì 8 gennaio 2020

I nuovi personaggi di Don Matteo 12, la fiction di Raiuno con Terence Hill che aggiunge, oltre ai volti già noti ai telespettatori, anche delle novità

Don Matteo si rinnova e riesce, anno dopo anno, a conquistare l'attenzione del pubblico. Sarà così anche per la dodicesima stagione, al via da domani, 9 gennaio 2020 su Raiuno, e che segna il raggiungimento dell'importante traguardo di vent'anni di messa in onda della fiction targata Lux Vide con Terence Hill.

Un successo che è merito anche (e soprattutto) del cast storico della serie tv: oltre ad Hill, rivedremo quindi Nino Frassica (Cecchini), Nathalie Guetta (Natalina) e Francesco Scali (Pippo), a cui si aggiungono gli altri volti già noti della fiction, come Maria Chiara Giannetta (il Capitano Olivieri), Maurizio Lastrico (Marco), Pietro Pulcini (Ghisoni), Maria Sole Pollio (Sofia), Francesco Castiglione (Barba), Pamela Villoresi (Elisa, la madre di Anna) e Domenico Pinelli (Romeo).

Ad alimentare le nuove storie di questa dodicesima stagione, però, arriveranno anche dei volti nuovi, carichi di misteri ed emozioni che s'intrecceranno alle vite dei personaggi che il pubblico già conosce. E' il caso di Sergio La Cava (Dario Aita), trentenne affascinante dal passato oscuro, ex carcerato che mette in crisi Anna ed il suo rapporto con Marco, ormai prossimi al matrimonio.

Serena Iansiti, invece, sarà uno dei nuovi volti istituzionali, ovvero il Pm Sara Santonastasi, donna forte e decisa che però cerca di nascondere una ferita profonda vivendo i sentimenti senza affezionarsi troppo agli uomini che incontra.

Il personaggio di Jordi (Lino Di Nuzzo) si legherà a Sofia: i due frequentano la stessa scuola, ma Jordi è spesso emarginato. Il giovane riesce ad esprimere se stesso solo quando balla, e la sua passione lo avvicinerà alla ragazza che, in questa stagione, dovrà affrontare delle prove che la porteranno a crescere.

E se da Un passo dal cielo 5 arriva Jenny De Nucci, qui nei panni di Alice, e Riccardo de Rinaldis Santorelli sarà Rik, i telespettatori s'innamoreranno della piccola Aurora Menenti, che sarà Ines, una bambina di sei anni con un difficile passato alle spalle, legato alla figura di Sergio, e che grazie a don Matteo, Pippo, Natalina e Marco riuscirà a ritrovare la gioia dell'infanzia.