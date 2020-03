Coronavirus, Mattino Cinque senza Panicucci, Forum e Avanti un altro in replica

Di Massimo Galanto domenica 15 marzo 2020

La decisione di Mediaset: stop alle puntate inedite di Avanti un altro (già registrato), Mattino Cinque affidato solo a Vecchi, Uomini e donne in onda fino a venerdì, repliche per Forum

Mediaset fa sapere che, "per evidenti problemi organizzativi legati all’emergenza sanitaria" da coronavirus, sono stati "rimodulati nella programmazione" quattro appuntamenti della fascia di day time, a partire da domani, lunedì 16 marzo 2020. Le novità riguardano, in particolari, Mattino 5, Forum, Uomini e donne e Avanti un altro.

Nel caso di Forum e Avanti un altro, stop alle puntate inedite: "saranno programmate riproposizioni che andranno in onda nella collocazione abituale delle trasmissioni". Paolo Bonolis non sembra aver apprezzato la scelta del Biscione, dettata probabilmente anche dalla controprogrammazione di Rai1 (repliche di L'Eredità) e dalla mancata registrazione del game show di Gerry Scotti che doveva andare in onda in primavera alla fine di Avanti un altro.

Nel caso di Uomini e Donne, essendo un "programma legato agli sviluppi quotidiani delle relazioni tra i protagonisti", Mediaset spiega che "si proseguirà per alcune puntate per poi sospendere temporaneamente la programmazione". Al suo posto, come vi abbiamo già raccontato ieri, dovrebbero essere previsti alcuni film.

Quanto a Mattino 5, "il programma aumenterà il proprio contenuto informativo dedicandosi all’emergenza in atto". Cambierà il titolo, trasformandosi in Mattino 5-Speciale Coronavirus, e anche la conduzione, con Federica Panicucci a casa. In studio solo Francesco Vecchi.

Le registrazioni delle nuove puntate di Forum, Uomini e donne e Avanti un altro riprenderanno non appena la situazione lo consentirà, così come il ritorno della Panicucci si concretizzerà quando l'emergenza rientrerà.