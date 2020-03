Coronavirus, Uomini e donne si ferma, dal 25 marzo su Canale 5 al suo posto in onda film

Di Massimo Galanto sabato 14 marzo 2020

Il programma di Maria De Filippi in onda fino a venerdì 20 marzo, poi lo stop

Uomini e donne si ferma. Da lunedì 23 marzo su Canale 5 alle 14:45 al posto del programma condotto da Maria De Filippi dovrebbero andare in onda alcuni film. Lo stop è dovuto all'impossibilità di proseguire con le registrazioni del trono over e del trono classico, a causa delle disposizioni del governo al fine di contenere e contrastare la pandemia da coronavirus.

Mediaset avrebbe deciso di programmare su Canale 5 nella fascia pomeridiana, a partire dal 23 marzo, pellicole come Secret millionaire, Inga Lindstrom, Pure Country, Rosamunde Pilcher e Disegno d'Amore.

In questi giorni e fino a venerdì 20 su Canale 5 stanno andando in onda le ultime puntate che Maria De Filippi è riuscita a registrare agli Elios di Roma. In studio tutti i presenti (il pubblico non c'è) rispettano la distanza di sicurezza di un metro, anche durante i balli.

Ricordiamo che nel pomeriggio della rete ammiraglia del Biscione continueranno ad essere trasmessi i daytime del Grande Fratello Vip 4 e di Amici 19, il cui serale andrà avanti in diretta almeno fino al 3 aprile, allorquando si concluderà la gara degli allievi. Ancora da decidere il da farsi per la versione All stars di Amici che era stata annunciata all'inizio del serale, con la partecipazione di artisti che in passato hanno preso parte al talent della De Filippi.