Uomini e Donne ai tempi del Coronavirus: i balli divisi da un hula hoop (VIDEO)

Di Marco Salaris venerdì 13 marzo 2020

Uno dei momenti 'sacri' del programma si adegua alle misure adottate in seguito all'emergenza in corso.

Fra gli atti dei troni di Uomini e Donne - sia classico che over - il ballo di coppia è uno dei momenti intoccabili. Intoccabili fino ad un certo punto se ti si presenta davanti l'emergenza sanitaria del Coronavirus che sì, cambia modi e abitudini degli italiani ma modifica anche la sacralità del panorama televisivo.

Abbiamo visto studi vuoti, distanze misurate e soprattutto precauzioni da rispettare, proprio queste ultime sono state adottate come da prassi anche per il programma giornaliero di Maria de Filippi. Il parterre di dame e cavalieri - mai nomi furono più appropriati - ora è disposto a mo' di scacchi proprio per via delle disposizioni emanate. Nella puntata di oggi, 13 marzo 2020, Gemma Galgani conosce un corteggiatore arrivato per lei, Algemiro.

Con una buona dose di savoir-faire l'uomo riesce a conquistare la fiducia della dama. A quel punto la conduttrice chiede loro se gradiscono un ballo, accettano ma gli stessi si rendono conto che l'una non può avvicinarsi all'altro. L'ingegno si fa avanti: a dividere Gemma e Algemiro è un semplice hula hoop che assicura la distanza di almeno un metro. Il risultato è un gioco di sguardi su passi impacciati, il disagio è palpabile mentre i due roteano continuamente.

Qualcuno (comprensibilmente) ride davanti alla scena paradossale e la regia, solitamente movimentata nell'indugiare le coppie assiepate al centro dello studio, questa volta cerca quasi disperatamente gli sguardi dei protagonisti mentre gli altri restano seduti al proprio posto.

Anche da quelle che per alcuni potrebbero equivalere a sciocchezze tecniche si comprende lo sforzo e la difficoltà di poter offrire dell'intrattenimento ai tempi del Coronavirus. Nessuno lo avrebbe mai voluto, continuiamo a ripeterlo, ma questo è.