I Fatti Vostri, Paolo Fox assente: "Ha avuto un problema di coscienza" (Video)

Di Paolo Sutera lunedì 9 marzo 2020

Paolo Fox assente da I Fatti Vostri: l'astrologo, spiega Giancarlo Magalli, non se la sente di andare in onda a dire l'oroscopo in una situazione di emergenza come quella che sta vivendo l'Italia

La settimana successiva alle forti restrizioni emanate dallo Stato nel fine settimana riprende per tutti: per i 16 milioni di persone che vivono e lavorano nelle cosiddette "zone rosse" ed i cui spostamenti sono (e devono essere) fortemente limitati, ed anche per la televisione quotidianamente in diretta. Tra i programmi che appartengono a questa categoria, non può non mancare I Fatti Vostri.

In diretta da una studio rigorosamente senza pubblico, però, quest'oggi il cast del programma di Michele Guardì ha fatto a meno anche di uno dei suoi componenti storici, vale a dire Paolo Fox. L'astrologo sta bene, diciamolo subito: a spiegare le ragioni della sua assenza è il conduttore Giancarlo Magalli in apertura di trasmissione, proprio per chiarire subito ed evitare "polemiche" (se davvero ci fosse qualcuno pronto a polemizzarne).

"Paolo è una persona seria", ha detto Magalli, "ha avuto un piccolo problema di coscienza: ha pensato che in un momento come questo, con problemi gravissimi, mettersi a parlare di amore, fortuna e fare l'oroscopo non gli sembrava adatto. Noi rispettiamo questo suo sentimento, ci sembra bello che si 'autocensuri': ci sono cose più importanti di cui parlare. Dopo lo sentiremo, comunque”.

Paolo Fox ha preso (giustamente) in maniera seria la questione già nelle settimane scorse: prima il cambio look che lo ha portato ad abbandonare le giacche e camicie sgargianti a favore di un abbigliamento più sobrio e rispettoso, poi la richiesta in diretta ai co-conduttori di mantenere anche loro le distanze di sicurezza imposte al pubblico dietro di loro. "Credo sia il caso di farlo noi per primi", aveva detto, "diamo un esempio, sennò è tutta una stupidata. Così, in generale, mi auguro che sia negli altri programmi televisivi, altrimenti predichiamo bene e razzoliamo male".

In una televisione, insomma, che è ormai abituata ad andare in onda senza pubblico, e che lo dovrà fare ancora per un po' di tempo, tocca anche ai programmi rimodularsi, cambiando scalette e formati, come ha ben scritto Giorgia Iovane a proposito di Che Tempo Che Fa. Succede anche ad I Fatti Vostri, con segmenti dichiaratamente registrati prima dell'ordinanza -come lo spazio dedicato alla cucina- onde evitare confusioni sulle regole non rispettate- e contenuti che guardano ancora di più all'attualità.