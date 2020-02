Coronavirus, l'attualità influenza gli outfit: la sobrietà di Paolo Fox a I Fatti Vostri

Di Giorgia Iovane martedì 25 febbraio 2020

Tinta unita, nessun tocco 'fou' per divertirsi, come ama fare nell'oroscopo de I Fatti Vostri: sembra che Paolo Fox abbia modificato i suoi outfit per rispetto ai tempi difficili da Coronavirus.

Paolo Fox invita sempre a non prendere se stessi e l'oroscopo troppo sul serio e lo sottolinea in genere con outfit dal tocco glam, come giacche damascate, camicie dai colori sgargianti, dettagli preziosi che del resto in tv servono sempre. Negli ultimi due giorni, però, l'abbigliamento scelto da Paolo Fox sembra voler dimostrare la volontà di adeguarsi a un tono più dimesso, all'insegna della sobrietà e della misura.

Camicia tinta unita o giacca nera con camicia bianca sono il 'costume' scelto da Paolo Fox per la classifica di lunedì 24 febbraio e per l'oroscopo quotidiano di martedì 25 febbraio, un Martedì Grasso che cade in un periodo piuttosto grigio.

E così gli outfit di Paolo Fox possono essere letti come una forma di partecipazione al generale clima di preoccupazione per l'espansione del contagio del Coronavirus in Italia, argomento che lo stesso programma sembrava non voler trattare solo 24 ore fa, ma che oggi ha occupato un'ampia pagina della puntata con la testimonianza di due dei 55 italiani rimpatriati da Wuhan e tenuti in quarantena alla Cecchignola, a Roma, per verificare che non avessero contratto il virus nell'epicentro dell'epidemia.

Certo, potrebbe essere solo un caso e una 'sovrainterpretazione' di una scelta del tutto casuale, insomma un indice letto sull'onda di un contesto televisivo che sta modificando non solo i palinsesti, ma la grammatica stessa del suo racconto, svuotando gli studi del pubblico. O potrebbe essere davvero un segno, di quelli impercettibili, non urlati, ma che testimoniano la scelta di far continuare lo spettacolo, ma senza esagerare.