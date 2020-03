Coronavirus, finale di Italia's got talent senza pubblico su Tv8. Ballando con le stelle sospeso?

Di Massimo Galanto giovedì 5 marzo 2020

Possibili conseguenze anche sul programma di Milly Carlucci "presumibilmente per l'impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso"

Tra le conseguenze dell'allerta coronavirus e delle misure decise dal governo italiano, ce ne sono anche alcune che, inevitabilmente, riguardano la televisione. Vi abbiamo già raccontato dell'eliminazione del pubblico in tutte le trasmissioni (fino a qualche giorno fa, tale misura riguardava solo gli studi di Milano) e della sospensione di La Corrida (domani al suo posto andrà in onda uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa). Ma potrebbero esserci altre novità.

Secondo Il Corriere della sera, infatti, Ballando con le stelle, che dovrebbe partire con Milly Carlucci su Rai1 sabato 28 marzo, potrebbe saltare o essere rinviato. Perché? "Presumibilmente per l'impossibilità di assicurare la debita distanza tra le coppie in concorso".

Intanto, mentre le trasmissioni del daytime di Rai1 sono in onda in diretta rigorosamente con studio vuoto, Canale 5 sta trasmettendo puntate precedentemente registrate di Forum, con pubblico regolarmente presente. Domani il programma condotto da Barbara Palombelli dovrebbe tornare in diretta senza pubblico.

Per quanto riguarda, infine, la finale di Italia's got talent (condotta eccezionalmente da Enrico Papi), in onda domani su Tv8 in diretta da Cinecittà in Roma, apprendiamo che non sarà presente il pubblico in studio.