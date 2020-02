Italia's Got Talent 10: Enrico Papi condurrà la finale

Di Mr. Odo martedì 25 febbraio 2020

Italia's Got Talent: la finale della quinta edizione targata Sky sarà condotta da Enrico Papi.

Italia's Got Talent: poco più di un mese fa vi avevamo annunciato che la finale della decima edizione non sarebbe stata condotta da Lodovica Comello, impegnata a partorire il primo bambino (un maschio, per la felicità di suo marito, Tomas Goldschmidt).

A sostituire la ventinovenne veterana del talent di Sky sarà il volto di punta di Tv8, Enrico Papi. Il conduttore romano, attualmente impegnato alla guida di Guess My Age, prenderà il posto della Comello solo nell'ultima puntata, in onda in diretta dal Teatro 5 di Cinecittà (che già aveva ospitato la finale della settima edizione) venerdì 6 marzo 2020 alle 21.30.

Nel frattempo, in molti si stanno chiedendo se la finale del talent prodotto da Fremantle si disputerà nonostante l'emergenza coronavirus. Ad oggi, secondo voci raccolte da TvBlog, non solo si può confermare che non c'è alcuna intenzione di cancellarla, ma, qualora il virus raggiungesse anche la Capitale, la finale si svolgerebbe comunque, anche se senza pubblico. Non avrebbe senso, effettivamente, pensare di posticiparla a data da destinarsi e nemmeno di registrarla altrove. The show must go on.

Tra 10 giorni scopriremo chi succederà nell'albo d'oro del programma al pianista Antonio Sergentone. Al momento sono in lizza World Taekwondo Demonstration Team, Andrea Fratellini e Zio Tore, Iorio Family, Silvio Cavallo, Claudia Lawrence, Antigravity Show, Sunshine Gospel Choir e Compagnia Colonna. I posti ancora disponibili per la finale sono solo quattro: mancano i due vincitori delle ultime due puntate delle selezioni, il golden buzzer di Federica Pellegrini e quello del pubblico da casa.