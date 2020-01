Italia's Got Talent, Lodovica Comello NON condurrà la finale: "Partorirò in quei giorni"

Di Giulio Pasqui mercoledì 15 gennaio 2020

Lodovica Comello non condurrà la finalissima di Italia's Got Talent. Chi arriverà al suo posto?

Sorpresa: Lodovica Comello non condurrà la finale di Italia's Got Talent. La quinta edizione (targata Sky) del talent show prodotto da Fremantle è iniziata stasera ma la produzione è (già) costretta a pensare alle battute finali. La puntata finale, quella in diretta, dovrà fare a meno della sua conduttrice.

Lodovica Comello, infatti, si trova in stato interessante. Aspetta un figlio dal marito argentino Tomas Goldschidt e partorirà, secondo le previsioni, proprio nei giorni della finale. Già durante le registrazioni delle Audizioni di IGT aveva superato il terzo mese. "Il parto cadrà proprio nei giorni della finale. Non sarebbe piacevole vederlo accadere in diretta", ha dichiarato la 29enne alla stampa durante il live posting della prima puntata, annunciando la "dipartita". E ora scatta il toto-nomi. Chi condurrà la finalissima di Italia's Got Talent?