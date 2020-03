MasterChef Italia 9, la finale in diretta: chi vincerà?

Di Giorgia Iovane giovedì 5 marzo 2020

Finale di MasterChef Italia 9: quattro finalisti, un vincitore.

Ultima puntata per MasterChef Italia 9: questa sera - giovedì 5 marzo 2020 - va in onda l'ultimo doppio atto della nona stagione del cooking show di Sky Uno e conosceremo il vincitore. Uno solo tra Antonio, Davide, Maria Teresa e Marisa sarà il nono MasterChef italiano e vincerà 100.000 euro in gettoni d’oro oltre alla possibilità di pubblicare un libro di ricette. Serata particolarmente impegnativa per Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo e Giorgio Locatelli.



MasterChef Italia 2020, i finalisti

In gara sono rimasti Antonio, 43 anni, art director di Bassano del Grappa (Vicenza), dalle belle idee e dall'impiattamento sempre più affinato; Davide, 30 anni di Trieste, che ha iniziato tirare fuori il carattere sul finale, anche grazie all'amore per la moglie; Maria Teresa, 31 anni di Cerignola (Foggia) ma residente a Milano, che ha catalizzato l'antipatia dei compagni con la sua determinazione a vincere; Marisa, 33 anni di Battipaglia (Salerno) e residente a Parma, che ama le sfide e le difficoltà e le affronta sempre con dolcezza e fermezza.



MasterChef Italia 9, anticipazioni finale 5 marzo 2020

La semifinale parte dalla Mystery Box: i concorrenti dovranno realizzare un piatto con gli ingredienti che, nel bene e nel male, hanno segnato il loro percorso a MasterChef Italia. Il migliore avrà un vantaggio nell’ultimo Invention Test. Nella seconda prova della semifinale, infatti, i quattro dovranno replicare i piatti dello chef tristellato Paolo Casagrande, del ristorante “Lasarte” a Barcellona.

Quindi l'ultimo atto: i superfinalisti dovranno proporre i propri menù degustazione, creati e sviluppati in totale autonomia. E sarà proprio questa la sfida definitiva.



MasterChef Italia 2020, come seguirlo in diretta e in live streaming

è andato in onda ogni giovedì, per12 settimane, dalle 21.15 con una doppia puntata: il programma è visibile su Sky Uno (canale 108, digitale terrestre canale 455), sempre disponibile on demand, in streaming su NOW TV e on demand su Sky Go. Inoltre dal lunedì al venerdì alle ore 19.50 (sempre su Sky Uno) va in onda la striscia quotidiana MasterChef Magazine.

MCI è basato su un format creato da Franc Roddam distribuito da Endemol Shine IP BV in associazione con Ziji Productions. Executive Producer Franc Roddam. MasterChef Italia è prodotto da Endemol Shine Italy per Sky Uno ed è scritto da Paola Papa e da Federico Azzola, Ilaria Barosi, Sergio Carfora, Luca Colocucci, Claudia Colombo, Davide D’Addato, Emiliano Ereddia, Anna Ferrajoli, Sonia Soldera, Francesco Stefanucci, Alessandra Tomaselli, Maria Chiara Salvi, Federica Villani, con la consulenza di Bruno Barbieri, Antonino Cannavacciuolo, Giorgio Locatelli. Progetto luci Ivan Pierri, direttore della fotografia Massimiliano Fusco, scenografie Francesco Mari con la regia di Umberto Spinazzola.



MasterChef Italia 2020, second screen

MasterChef Italia ha un sito ufficiale, un profilo Twitter, una pagina ufficiale Facebook e un account Instagram. L'hashtag ufficiale è #MasterChefIt.