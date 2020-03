Proposta di matrimonio a MasterChef Italia: Antonio vince e chiede al compagno di sposarlo

Di Giorgia Iovane giovedì 5 marzo 2020

Finale di MasterChef Italia 2020 con sorpresa: il vincitore chiede al compagno di sposarlo. Mai una proposta di Matrimonio a MasterChef prima d'ora.

Antonio Lorenzon vince MasterChef Italia 9 e coglie l'occasione della proclamazione per chiedere al suo compagno Daniel di sposarlo.



Una doppia sorpresa, dovuta sia alla scelta del vincitore (Maria Teresa era convinta di avere la vittoria in tasca), sia perché nel pieno dei festeggiamenti Antonio ha chiesto l'attenzione dei presenti per ringraziare l'uomo che l'ha reso quel che è - unico al suo fianco nella finale - e con il quale ha sognato la vittoria per cambiare vita. Il suo Daniel è sempre stato al suo fianco, fin dai provini, e Antonio è arrivato a MasterChef con poca convinzione, tanto per provare, ma con un sogno deciso a inseguire, ovvero quello di aprire une table d'hote in Costa Azzurra. Il progetto di una vita, l'ha definito Antonio prima della finalissima a tre con Maria Teresa e Marisa.

E l'amore di Antonio e Daniel è stata una costante in tutta questa nona edizione: un amore profondo e riservato che finalmente si scioglie in un bacio solo con la finale. E con la proposta di matrimonio.

Una lezione di coppia per tanti. E il fatto che la prima proposta di matrimonio a MasterChef sia quella di due uomini profondamente innamorati l'uno dell'altro e con un sogno in comune è un'altra delle conquiste di questo programma che scritto le regole della cucina in tv, ha anticipato tempi, è diventato un linguaggio ed è tornato, dopo qualche edizione grigia, a raccontare il Paese meglio di tanti altri programmi.