Raidue, cambi di palinsesto per Il Cacciatore 2 e The Good Doctor

Di Paolo Sutera giovedì 27 febbraio 2020

Raidue cambia il giorno di messa in onda de Il Cacciatore 2, spostandolo dal mercoledì al venerdì, mentre The Good Doctor, solitamente al venerdì, si sposta al mercoledì

"Io passo al venerdì, ma tu vai al mercoledì": si può riassumere così quanto accadrà, già da domani, 28 febbraio 2020, su Raidue per due sue prime serate. In entrambi i casi parliamo di serie tv, nello specifico di una serie italiana e di un statunitense. Il riferimento, ovviamente, è ad Il Cacciatore 2 ed a The Good Doctor.

Come avrete capito, le due serie subiranno uno spostamento di palinsesto: cominciamo dalla fiction con Francesco Montanari, partita il 19 febbraio scorso, quindi il mercoledì sera. Dopo che la seconda puntata del 26 febbraio è saltata per lasciare campo libero a Rai Parlamento ed alla diretta dell'informativa dalla Camera dei Deputati sull'emergenza Coronavirus, la seconda puntata è stata collocata venerdì 28.

Poco dopo l'annuncio, però, è arrivata la decisione definitiva che Il Cacciatore 2 andrà in onda con gli episodi rimanenti sempre al venerdì. Il finale di stagione è previsto per il 13 marzo. Di contro, quindi, la terza stagione di The Good Doctor, partita il 14 febbraio scorso, si sposta dal venerdì, appunto, al mercoledì.

Se per la serie tv della Abc lo spostamento potrebbe non avere particolari ripercussioni, si fa interessante, invece, la situazione del venerdì sera per tutta la tv generalista, che diventa una sorta di "nuovo giovedì" o "nuovo lunedì" per quantità di proposte.

Se osserviamo la guida tv di domani sera, infatti, troviamo da una parte La Corrida su Raiuno e Presadiretta (anch'esso spostatosi al venerdì su Raitre), mentre Canale 5 sfodera la prima puntata del serale di Amici 19 (che dovrebbe rimanere al venerdì solo per qualche settimana), su Rete 4 prosegue il già molto seguito Quarto Grado e su La 7 c'è Propaganda Live. E se domani sarà una serata tosta, non sarà da meno quella di venerdì prossimo, 6 marzo, che vedrà aggiungersi, alle proposte sopra citate, anche la finale di Italia's Got Talent su Tv8, con la conduzione straordinaria di Enrico Papi.

In un contesto così agguerrito spostare Il Cacciatore al venerdì sera potrebbe essere controproducente per la fiction stessa: Raidue ha solitamente riservato alla propria serialità italiana la serata del mercoledì, ottenendo sempre buoni risultati. Questo esperimento potrebbe danneggiare una produzione che merita il giusto spazio ed i telespettatori (dando ormai però per scontato la possibilità di recuperare gli episodi persi in streaming).